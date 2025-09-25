İsmail Bey Gaspıralı, ATO'da Turizm Bakanı Ersoy'un katıldığı programda anıldı

Türk dünyasının önde gelen aydınlarından, 'Dilde, İşte, Fikirde Birlik' sözüyle Türk topluluklarının birleşebileceği fikrinin öncülerinden, Kırım Tatar düşünce adamı ve yazar İsmail Bey Gaspıralı, vefatının 111'inci yılında Ankara'da düzenlenen programla anıldı.

Türk milletine yaptığı katkılar ve özellikle eğitim alanındaki yenilikçi düşünceleriyle tanınan Gaspıralı, bu yıl da düzenlenen etkinliklerle hatırası yaşatıldı.

Bu kapsamda Ankara ATO Congresium'da, İsmail Bey Gaspıralı Anma ve Belgesel İlk Gösterimi Programı yapıldı.

Düzenlenen programa Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk Dünyası Parlamenter Vakfı Başkanı Abdullah Çalışkan, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran ve protokol katıldı.

"BİZİM İÇİN BÜYÜK MUTLULUK"

Programın açılış konuşmasını yapan Dr. Abdullah Çalışkan, “Büyük fikir ve eylem adamı İsmail Bey Gaspıralı’nın hatırasını yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak bizim için büyük mutluluk.” ifadelerini kullanarak tüm katılımcılara teşekkür etti.

Programa ev sahipliği yapan Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran’ın konuşmasının ardından Kültür ve Turizm Bakanı M. Nuri Ersoy açıklamalarda bulundu.

DİLDE, FİKİRDE, İŞTE BİRLİK

Bakan Ersoy, İsmail Bey Gaspıralı’nın Türk dünyasının önemli bir karakteri olduğunu belirterek, "İsmail Bey Gaspıralı, kendine belirlediği nihai amaç olan ‘Dilde, Fikirde, İşte Birlik’ şiarını gerçekleştirmiş bir insandır. Bunu da çarlık rejiminin, dünyada eşine az rastlanır baskı ve zulüm yönetimi altında gerçekleştirmiştir.

Zira bu yönetime aykırı milli ve manevi fikirleri dile getirmenin en iyi ihtimalle Sibirya sürgünüyle ama çoğunlukla doğrudan ölümle sonuçlandığı o yıllarda bırakın söylemeyi, söz konusu fikirleri eyleme, esere ve hizmete dönüştürebilmiştir." diye konuştu.

"ONUN EN BÜYÜK, EN ÖNEMLİ VE ÖNCELİKLİ MÜCADELE SAHASI TÜRK DİLİDİR"

Bakan Ersoy, yaptığı konuşmada Türk dünyasının fikir ve mücadele hayatına damga vuran Gaspıralı’nın yalnızca bir yayıncı değil, aynı zamanda eğitim, siyaset ve düşünce alanında büyük bir öncü olduğunu vurgulayarak, "Onun en büyük, en önemli ve öncelikli mücadele sahası Türk dilidir. Türk dünyasının kendisine vurulan fikri zincirlerden, cahil bırakılma çabalarından ortak bir dil aracılığıyla; genel olarak dünyada ve özelde de Türk dünyasında olan bitenlerden doğru şekilde haberdar olursa kurtulabileceğine inanmıştı.

Bu sayede Türkler, coğrafi mesafeleri ortadan kaldıran muazzam bir köprü ile birbirlerine kenetlenmiş olacaktı. İşte Tercüman Gazetesi ya da tam adıyla ‘Tercüman-ı Ahval-i Zaman’ bu inanmışlığın benzersiz sonucudur.

Anadolu Türkçesi, İsmail Bey’in Türk dünyasının ortak dili ne olmalı sorusuna verdiği cevaptı. Buna ek olarak dilimizdeki Arapça ve Farsça etkisini en aza indirmek için onların yerine Tercüman gazetesinde Türk lehçelerinden uygun kelimeler kullanmaya da özen göstermiştir." dedi.

"ANA DİLİMİZİN EN BÜYÜK HİZMETKARI İSMAİL BEY GASPIRALI’DIR"

Gaspıralı’nın, Türkçe’yi güzelleştirmek ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla birçok çalışmalar yaptığını açıklayan Bakan Ersoy, "Ana dilimizin bugün yaşamakta olan en büyük hizmetkarını göstermek gerekirse, hiç şüphe yoktur ki bu kişi Tercüman gazetesi yazarı İsmail Bey Gaspıralı’dır.

Herkesin anlayacağı şekilde, açık ifadeli ve ruhlu kısa cümlelerin, güzel ve edebî ifadelerin usulünü o ortaya koymuştur. Onun anlatımında garip kelimeler, çıkışı olmayan cümleler, bir anlam için birden fazla eş anlamlı ifadeler olmaz. Türk dilinin 1’inci ıslahçısı Ali Şir Nevai ise, 2’ncisi hiç şüphesiz İsmail Bey’dir." ifadelerini kullandı.

Programın sonunda belgesele katkı verenlere plaket takdim edildi. Bakan Ersoy, programın ardından Fresh Ankara Çağdaş Sanat Sergisi’ni gezdi ve sergideki ressamlarla sohbet etti.