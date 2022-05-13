İsmail Çataklı: 15 bin sığınmacının vatandaşlığının iptal edildiği haberleri gerçek değil

15 bin sığınmacının vatandaşlığının iptal edildiğine dair yayılan haberlerin gerçek olmadığını belirten Çataklı, Türk vatandaşlığı kazanma ve vatandaşlıktan çıkarılmaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sığınmacı ve vatandaşlık tartışmaları, özellikle sosyal medyada hızla yayılan dezenformasyonlarla günden güne artarak devam ederken, devlet yetkilileri ortaya atılan iddialara ilişkin art arda açıklamalarda bulunuyor.

Son olarak, ülkede yaşayan sığınmacıların vatandaşlıklarının toplu iptaline yönelik iddialar ortaya atıldı.

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, konuyla ilgili bir açıklama yayınlayarak gündemde yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

“Türk vatandaşlığını kazanma yolları 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nda çok açık belirtilmektedir”

İHA’nın haberine göre; Çataklı, vatandaşlık iptalinin bireysel şekilde gerçekleştiğini belirterek şu ifadelere yer verdi:

“Vatandaşlık işleri tüm uyruklar için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Sadece geçici koruma altındaki Suriyelilerle ilgili olarak vatandaşlık talebi halinde Göç İdaresi Başkanlığı’ndaki ilgili bilgi ve belgeler ilk incelemeler yapılarak Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne aktarılarak işlemlere devam edilmektedir. Türk vatandaşlığını kazanma yolları 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nda çok açık belirtilmektedir. İlgili Kanunun 12. Maddesine göre milli güvenlik, kamu düzeni ve güvenliği, terörle irtibatı ve iltisakı olmamaları esas olup işlemlerin her aşamasında bu durum dikkate alınmaktadır.

Türk vatandaşlığı kazanmanın 8 aşaması

Ayrıca Türk vatandaşlığının kazanılması sürecinde 8 aşama bulunmaktadır. Bu aşamalar sırasıyla şu şekildedir:

Başvuru

Teknik Çalışma Grubu İncelemesi

İl Güvenlik Soruşturması

Valilik Komisyonu

Dosya Kontrolü

Arşiv Araştırması

Onay Süreci

Tescil

“Toplu vatandaşlık iptali söz konusu değildir”

Tüm uyruklarda da aynı usul ve esaslar geçerli olup, bu aşamalardan geçildikten sonra Türk vatandaşlığı kazanılabilmektedir. Ayrıca Türk vatandaşı olduktan sonra da milli güvenlik, kamu düzeni ve güvenliğini bozan, terörle irtibatı ve iltisaklı oldukları tespit edilenlerin vatandaşlığını iptali yolunu gidilmektedir. Bu tespitler sonrası yapılan değerlendirmeler fert fert yani bireysel olarak yapılmakta olup toplu vatandaşlık iptali söz konusu değildir.

“15 bin sığınmacının vatandaşlığı iptal edildi haberleri kesinlikle doğru olmayıp, tamamen uydurmadır”

Tüm bu işlemler yargı denetimine de tabidir. Hal böyle iken bugün bazı basın yayın organlarına yansıyan '15 bin sığınmacının vatandaşlığı iptal edildi' haberleri kesinlikle doğru olmayıp, tamamen uydurmadır. Milli güvenlik, kamu düzeni ve güvenliğine yönelik tetkik işlemleri Vatandaşlık Kanunu çerçevesinde yıllardır aynı usulle gerçekleşmektedir.”