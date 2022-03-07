İsmail Çataklı: 20 bin 550 Ukraynalı Türkiye'ye geldi

Rusya'nın saldırıları üzerine 24 Şubat tarihinden bu yana tüm hudut kapılarından giriş yapan Ukrayna vatandaşlarının sayısı açıklandı.

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Ukrayna’daki çatışmalardan kaynaklı olarak yaşanan göç hareketliliği konusunda açıklama yaptı.

İsmail Çataklı, insani yardım faaliyetlerini yürütmek ve Türkiye'den gönderilen yardımların eşgüdümünü sağlamak üzere 11 kişiden oluşan AFAD ekibinin, 25 Şubat'ta Romanya Siret Sınır Noktası'na gönderildiğini belirtti.

"20 BİN 550 UKRAYNALI TÜRKİYE'YE GELDİ"

Göç İdaresi Başkanlığı'nda 24 saat esasına göre Kriz Koordinasyon Merkezi'nin de aktif hale getirildiğini kaydeden İsmail Çataklı, "Göçnet altyapısı ve bilgisayarda parmak izi alma ekipmanları ile donanmış iki hizmet tırı ve ilave personel Edirne'ye, bir hizmet tırı da Kırklareli'ne sevk edilmiştir. Görevlendirilen personel tarafından sınır kapılarında geçişlerde kolaylık ve işlemlerin hızlı sonuçlanması sağlanmaktadır. Bu kapsamda 24 Şubat tarihinden bu yana tüm hudut kapılarımızdan 20 bin 550 Ukrayna vatandaşı ülkemize giriş yapmıştır. Ülkemiz ile Ukrayna arasında geçerli vize muafiyeti anlaşması kapsamında Ukrayna vatandaşları ülkemize pasaport veya kimlikle giriş yapabilmekte ve 90 güne kadar vize muafiyetiyle yasal olarak ülkemizde kalabilmektedir. Çatışma dönemi öncesinde ülkemize yasal olarak giriş yapmış ancak çıkış yapamayan Ukrayna vatandaşlarına yönelik olarak ise ikamet izni başvurularında gerekli kolaylığın sağlanmasına yönelik valiliklere talimat verilmiştir." ifadelerini kullandı.

"ÇALIŞMALARIMIZ ARALIKSIZ SÜRÜYOR"

Ukrayna vatandaşları arasında 6 Mart 2022 tarihi itibarıyla 551 Kırım Tatarı ve Ahıska Türkünün de Türkiye'ye giriş yaptığını vurgulayan Çataklı, "Ülkemize kafile halinde veya bireysel olarak giriş yapan Kırım Tatarları ve Ahıska Türklerinden, 257 Kırım Tatarı ve 15 Ahıska Türkü Edirne'de ve 204 Kırım Tatarı ise Kırklareli'nde Göç İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda Edirne ve Kırklareli Valilikleri tarafından yurtlara yerleştirilmiştir. Yurtlarda kalanların ihtiyaçları AFAD tarafından karşılanmaktadır. Bunun yanında Ukrayna'dan ayrılarak kendi ülkelerine tahliye edilen veya gitmeye çalışan 1711 Azerbaycan, 447 Türkmenistan, 62 Gürcistan vatandaşı ise transit geçmek üzere ülkemize giriş yapmıştır. Göç İdaresi ve AFAD Başkanlıklarımız tarafından çalışmalara aralıksız devam edilmektedir." dedi.