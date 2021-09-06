İsmail Çataklı: Büyük bir göç akımı asla söz konusu değildir

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, kaçak göçmen meselesine ilişkin açıklama yaptı.

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Bakanlık Konferans Salonu'nda "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı" gerçekleştirdi.

Toplantıda, son zamanlarda Türkiye'nin gündeminden düşmeyen göçmen sorununa değinildi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, ülke sınırlarına dayanmış kafileler halinde yeni büyük bir göç akımının şu an için söz konusu olmadığını vurguladı.

"BU YIL 307 BİN 850 GÖÇMENİN GİRİŞİ ENGELLENDİ"

Sınırlardaki engellenen girişlere ilişkin konuşan Çataklı, "Doğu ve güney sınırlarımızda 2019 yılında sınırda girişi engellenen yabancı sayısı 442 bin 800, 2020'de sınırda girişi engellenen yabancı sayısı 505 bin 375, bu yıl şu ana kadar 307 bin 850'dir. Anormal bir artış iddiası, rakamlarla teyit edilmemektedir." dedi.

"YILBAŞINDAN BU YANA 94 BİN 915 KİŞİ YAKALANDI"

Yılbaşından bugüne kadar 94 bin 915 göçmenin yakalandığını belirten Çataklı, "Afganistan özelinde ise 2019 yılında 201 bin 437, 2020 yılında salgın koşullarına rağmen 50 bin 161 ve bu yıl halen, 40 bin 98 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalanmıştır." ifadelerini kullandı.

"ÖLÇÜSÜZ İFADELER KULLANMAK HAKSIZLIKTIR"

Göçmen meselesine yönelik eleştirilere de değinen Çataklı, Bazı mahfillerin iddia ettiği gibi Türkiye, bu akını talep ediyor, hoş karşılıyor veya buna ilişkin kasıtlı bir eylemsizlik ortaya koyuyor değildir. 'Sınırlarımız kevgire döndü' gibi ölçüsüz ve mesnetsiz ifadeler, sınır güvenliğinden sorumlu askere, ona destek olan polise, jandarmaya ve devletin itibarına haksızlıktır." açıklamasında bulundu.

"AĞUSTOS AYINDA 18 TERÖR EYLEMİ ENGELLENDİ"

Çataklı, sözlerine şöyle devam etti:

"İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen iç güvenlik operasyonları çerçevesinde 2021 Ağustos ayında kırsal alanda 3’ü büyük, 24’ü orta çaplı olmak üzere 12 bin 3 kırsal operasyon ve terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlikçilerine yönelik 996 operasyon yapıldı.



Bu operasyonlarda aralarında İçişleri Bakanlığı terör arananlar listesinde turuncu kategoride 3 ve gri kategoride aranan 4 terörist olmak üzere toplam 7 sözde üst düzey teröristin de aralarında bulunduğu 98 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bunlardan 36’sı ölü, 38’i sağ, 24’ü teslim şeklindedir. 2021 yılı Ağustos ayında toplam 18 terör eylemi engellendi.

"SEL FELAKETİNDE ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR"

Sel felaketinde 71’i Kastamonu’da, 10’u Sinop’ta, biri de Bartın’da olmak üzere toplam 82 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Kastamonu’da 9 ve Sinop’ta 6 olmak üzere toplam 15 vatandaşımızda halen kayıptır. Arama çalışmaları devam etmektedir.

"YENİ ÖĞRETİM DÖNEMİNDE 30 BİN PERSONEL GÖREVLİ"

Yeni eğitim-öğretim yılında 19 bin 569 kolluk personeli ile 10 bin özel güvenlik görevlisi okulların güvenliğinden sorumlu olacak."