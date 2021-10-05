İsmail Çataklı: Eylül ayında 95 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, eylül ayında 5 sözde üst düzey teröristin de aralarında bulunduğu 95 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı" düzenledi.

İsmail Çataklı'nın açıklamaları şu şekilde:

"Eylül ayında 5 sözde üst düzey teröristin de aralarında bulunduğu 95 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

İlkbahar-yaz operasyonlarında 4 kırmızı, 1 mavi, 2 yeşil, 10 turuncu, 17 gri ve 8 liste dışı olmak üzere 39'ü sözde üst düzey toplam 127 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Yurt içindeki terörist sayısı bugün 189’un altına inmiştir."

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