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- İsmail Çataklı: Eylül ayında 95 terörist etkisiz hale getirildi
İsmail Çataklı: Eylül ayında 95 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, eylül ayında 5 sözde üst düzey teröristin de aralarında bulunduğu 95 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
- AA
- 05.10.2021 - 09:59
- Güncelleme : 05.10.2021 - 10:20
İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı" düzenledi.
İsmail Çataklı'nın açıklamaları şu şekilde:
"Eylül ayında 5 sözde üst düzey teröristin de aralarında bulunduğu 95 terörist etkisiz hale getirilmiştir.
İlkbahar-yaz operasyonlarında 4 kırmızı, 1 mavi, 2 yeşil, 10 turuncu, 17 gri ve 8 liste dışı olmak üzere 39'ü sözde üst düzey toplam 127 terörist etkisiz hale getirilmiştir.
Yurt içindeki terörist sayısı bugün 189’un altına inmiştir."
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