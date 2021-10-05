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    İsmail Çataklı: Eylül ayında 95 terörist etkisiz hale getirildi

    İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, eylül ayında 5 sözde üst düzey teröristin de aralarında bulunduğu 95 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
    • AA
    • 05.10.2021 - 09:59
    • Güncelleme : 05.10.2021 - 10:20
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    İsmail Çataklı: Eylül ayında 95 terörist etkisiz hale getirildi

    İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı" düzenledi.

    İsmail Çataklı'nın açıklamaları şu şekilde:

    "Eylül ayında 5 sözde üst düzey teröristin de aralarında bulunduğu 95 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

    İlkbahar-yaz operasyonlarında 4 kırmızı, 1 mavi, 2 yeşil, 10 turuncu, 17 gri ve 8 liste dışı olmak üzere 39'ü sözde üst düzey toplam 127 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

    Yurt içindeki terörist sayısı bugün 189’un altına inmiştir."

    AYRINTILAR GELECEK...

    İsmail Çataklı: Eylül ayında 95 terörist etkisiz hale getirildi #1

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