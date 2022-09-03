İsmail Çataklı: Kayıt altına alınan Suriyeli sayısı 3 milyon 654 bin 866 kişi

İsmail Çataklı: Kayıt altına alınan Suriyeli sayısı 3 milyon 654 bin 866 kişi

Bakan Yardımcısı Çataklı, aylık bilgilendirme toplantısında geri dönen Suriyeli sayısının 521 bin 39, kayıt altına alınan Suriyeli sayısının ise 3 milyon 654 bin 866 kişi olduğunu söyledi.

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Bakanlık faaliyetlerini içeren Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısında konuştu.

Çataklı, terörden göçmenlere kadar birçok konu hakkında bilgiler vererek son verileri paylaştı.

Suriyelilerin geri dönüşüne ilişkin verilen bilgilerde, geri dönenlerin sayısının 521 bin 39'a ulaştığı belirtildi.

Kayıt altına alınan Suriyeli sayısı ise3 milyon 654 bin 866 olarak açıklandı.

Çataklı, konuya ilişkin açıklamalarında, “Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı 521 bin 39’a ulaşmıştır. Bugün itibariyle ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısı ise 3 milyon 654 bin 866 kişidir. Ağustos ayında, 6 bin 329’u denizlerde olmak üzere toplam 28 bin 814 düzensiz göçmen ve 856 organizatör yakalanmıştır." ifadelerini kullandı.

Terörle mücadele

Çataklı’nın açıklamalarında öne çıkan diğer başlıklar ise şöyle oldu:

“PKK ile mücadelede biz artık belli bölgelerde kalan son teröristleri kovalıyoruz.

Ağustos ayı içerisinde PKK terör örgütüne yönelik kırsal alanda 9’u büyük, 29’u orta çaplı olmak üzere toplam 12 bin 563 operasyon ve tüm terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlikçilerine yönelik 858 operasyon yapılmıştır.

Bu operasyonlarda aralarında 5’i liste dışı, 2’si gri, 4’ü turuncu ve 2’si yeşil kategoride aranan teröristlerin de bulunduğu 16’sı ölü, 60’ı sağ, 14’ü teslim toplam 90 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerden 77’si PKK/KCK, 13’ü DEAŞ terör örgütü mensubudur.

Ağustos ayı içerisinde terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 593’ü PKK/KCK, 554’ü FETÖ, 149’u DEAŞ, 75’i sol terör olmak üzere toplam bin 371 şüpheli gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan kişilerden 131’i PKK/KCK, 139’u FETÖ, 27’si DEAŞ, 13’ü sol terör örgütleri mensubu olmak 310’u ise tutuklanmıştır.

"Ağustos ayında toplam 9 terör eylemi engellenmiştir"

Tamamlanan sonbahar/kış operasyonlarını müteakip 15 Nisan – 30 Eylül 2022 tarihlerini kapsayan ilkbahar/yaz dönemi için 273 barınma alanına yönelik 9 bin 159 operasyon planlanmış; bugüne kadar 8 bin 121 operasyon ile yüzde 89’u tamamlanmıştır. Bu operasyonlarda; 72 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Ağustos ayında mayın/EYP patlayıcı madde düzeneği ile planlanan toplam 9 terör eylemi engellenmiştir.

Faruk Fatih Özer ve Levent Göktaş'ın iadesi

(Bulgaristan'da yakalanan Levent Göktaş'ın iadesi, Thodex Kurucusu Faruk Fatih Özer) Bulgaristan ve Arnavutluk'taki süreçler ilerliyor, bir tıkanıklık söz konusu değil."

Ayrıntılar geliyor