İsmail Çataklı: Nisan ayında 115 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlık Sözcüsü Çataklı, nisan ayında düzenlenen operasyonlara ilişkin konuşarak toplam 115 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Bakanlık Konferans Salonu'nda "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı" düzenledi.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan İsmail Çataklı, terörle mücadeleye değindi.

İç güvenlik operasyonları ile ilgili bilgi veren Çataklı, "2021 Nisan ayında kırsal alanda 9'u büyük, 34'ü orta çaplı olmak üzere 9 bin 341 operasyon ve terör örgütlerinin şehirlerde yürüttüğü faaliyetleri ortadan kaldırmaya dönük hücre yapılanması ve iş birlikçilerine yönelik 1418 operasyon yapılmıştır." diye konuştu.

ARANANLAR LİSTESİNE ÇİZİK ATILIYOR

Bu operasyonlarda aralarında İçişleri Bakanlığı Arananlar Listesinde kırmızı kategoride aranan, sözde Botan saha sorumlusu "Özgür Gabar" kod adlı Fırat Şişman'ın 8 Nisan'da yaralı, sözde orta saha karargahında kadın sorumlusu "Nujin" kod adlı Suna Taş'ın 29 Nisan'da ölü, yeşil kategoride aranan "Soreşger Herekol" kod adlı Mazlum Taşkın'ın 28 Nisan'da ikna yoluyla teslim olarak ele geçirildiğini aktaran Çataklı, "Turuncu kategoride aranan sözde cephane birim sorumlusu 'Fırat Şah' kod adlı İbrahim İldeniz 8 Nisan'da ölü olarak, sözde 'Kendal' alan sorumlusu 'Dara Zagros' kod adlı Abdulsıttar Özer 14 Nisan'da sağ olarak, sözde 'Lice bölgesi' kadın sorumlusu 'Berfin Viyan Rojhilat' kod adlı Latife Hanibi 29 Nisan'da ölü olarak, gri kategoride aranan 'Gülbahar Avent' kod adlı Eser Dilan Silinsin 29 Nisan'da ölü olarak ele geçirilmiştir." dedi.

Listede olmayan ancak sözde sorumlu düzeyde olduğu tespit edilen sözde özel güç sorumlusu "Bese" kod adlı Aynur Ulugana'nın 29 Nisan'da ölü olarak ele geçirildiğini belirten Çataklı, "Burada kod isimlerini ve gerçek isimleri vermemizin bir sebebi, bu örgütün, insanlara nasıl kimliklerini unutturduğunu, anne babalarının koyduğu isimleri bile değiştirip onları nasıl kimliksiz hale getirmeye çalıştığını göstermek, özgürlük vadeden bu örgütün insanları nasıl köleleştirdiğini göstermek içindir." ifadelerini kullandı.

İsmail Çataklı: Nisan ayında 115 terörist etkisiz hale getirildi ViDEO

1 AYDA 115 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Nisan ayında, toplam 8 sözde üst düzey teröristin de aralarında bulunduğu 115 terörist, 16'sı ölü, 2'si yaralı, 72'si sağ, 25'i teslim olarak etkisiz hale getirildiğini bildiren Çataklı, "Etkisiz hale getirilen teröristlerden 66'sı PKK/KCK, 49'u ise DEAŞ terör örgütü mensubudur. Ayrıca terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 2 bin 527 şüpheli gözaltına alınmış, 448 kişi tutuklanmıştır. Yapılan tüm terör operasyonları neticesinde nisan ayında, 248 sığınak/barınak/mağara kullanılamaz hale getirilmiştir. 96 ağır ve uzun namlulu silah, 47 mayın/EYP, 57 el bombası, 270 kilogram patlayıcı madde, 11 bin 175 adet muhtelif mühimmat ele geçirilmiştir." dedi.

"25 TERÖR EYLEMİNİN ÖNÜNE GEÇİLDİ"

Nisan ayında İstanbul otogarındaki bombalı eylem girişi dahil olmak üzere 25 terör eyleminin engellendiğini de belirten Çataklı, sözlerini şöyle tamamladı:

"1 Ekim 2020'de başlayıp 15 Nisan 2021'de tamamlanan 286 barınma alanına yönelik 7 bin 424 operasyon planlanmış, planın üstüne çıkılarak 8 bin 536 operasyon yapılmıştır. 15 Nisan 2021 itibari ile 287 barınma alanına yönelik başlayan ilkbahar-yaz operasyonlarında şu ana kadar 912 operasyon gerçekleştirilmiştir. Bildiğiniz gibi 2020'de, 15 Temmuz'un en genç şehidi Halil İbrahim Yıldırım'ın anısına icra edilen 'Yıldırım Operasyonları' tamamlanmış, 11 Ocak itibari ile şehit Eren Bülbül'ün anısına başlatılan 'Eren Operasyonları' da 14 ayrı bölgede devam etmektedir. PKK aynı zamanda ve büyük bir uyuşturucu ticareti şebekesi olduğu için hemen her operasyonda gerek esrar, gerekse Avrupa'dan gelen sentetik uyuşturucu tarzı zehirlere rastlamak bizim için olağan hale gelmiştir. İnşallah PKK tamamen çökertildiğinde ki çok yakın bir gelecekten bahsediyoruz, Ortadoğu gibi Avrupa da uyuşturucu ve terör anlamında rahat bir nefes alacaktır."