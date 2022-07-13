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    İsmail Çataklı, sel felaketinde yaşamını yitiren vatandaşın ailesini ziyaret etti

    İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde aşırı yağışın ardından oluşan sel sebebiyle yaşamını yitiren Asiye Bikmen’in ailesini ziyaret ederek başsağlığı diledi.
    • 13.07.2022 - 18:17
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    İsmail Çataklı, sel felaketinde yaşamını yitiren vatandaşın ailesini ziyaret etti

    Kurban Bayramı’nın birinci günü Bilecik’in Gölpazarı ilçesine bağlı Türkmen köyünde şiddetli yağmurun oluşturduğu sel suları, Asiye Bikmen'in oturduğu evin önünde bulunan istinat duvarının çökmesine neden olmuştu.

    Bu esnada suya kapılan Bikmen hayatını kaybetmişti.

    Yaşanan sel felaketinin ardından, çeşitli incelemelerde ve ziyaretlerde bulunmak üzere Bilecik'e gelen İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, ilk olarak İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi’nde düzenlenen değerlendirme toplantısına katıldı.

    Taziye ziyaretinde bulundu

    Toplantıda, selde meydana gelen hasarlarla ilgili yetkililerden bilgi aldı. Toplantıda Bilecik Vali Vekili Akgün Corav, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Burhanettin Erdoğan, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı ve diğer ilgililer yer aldı.

    Toplantı ardından Gölpazarı ilçesine bağlı Türkmen köyüne geçen Bakan Yardımcısı Çataklı, bayramın ilk günü sel sularına kapılarak hayatını kaybeden Bikmen’in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

    İHA'nın aktardığına göre Bikmen’e Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı dileyen Çataklı olay mahalinde inceleme yaptıktan sonra kentten ayrıldı.

    İsmail Çataklı, sel felaketinde yaşamını yitiren vatandaşın ailesini ziyaret etti #1

    İsmail Çataklı, sel felaketinde yaşamını yitiren vatandaşın ailesini ziyaret etti #2

    İsmail Çataklı, sel felaketinde yaşamını yitiren vatandaşın ailesini ziyaret etti #3


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