İsmail Çataklı: Semra Güzel'le ilgili farklı değerlendirmeler var

Çataklı, teröristle fotoğrafı çıkan ve dokunulmazlığı kaldırıldıktan sonra yakalama kararı çıkarılan HDP'li Semra Güzel ile ilgili açıklama yaptı.

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, 'Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı' kapsamında açıklamalarda bulundu.

Bakanlıkta düzenlenen toplantıda konuşan Çataklı, PKK'lı teröristle fotoğraflı çıkan ve Meclis'te dokunulmazlığı kaldırıldıktan sonra hakkında yakalama kararı çıkarılan HDP'li Semra Güzel konusuna da değindi.

"FARKLI DEĞERLENDİRMELER VAR"

Çataklı, “Arıyoruz. Şu ana kadar bulunamadı. Farklı değerlendirmeler var ancak kesinleştiğinde paylaşacağız.” ifadelerini kullandı.

“NEREDE OLDUĞUNA DAİR DE ELİMİZDE KESİN VE RESMİ BİR VERİ YOK”

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, geçtiğimiz günlerde Semra Güzel ile ilgili yaptığı açıklamada, “Bilinen adreslerinde Semra Güzel'e ulaşılamadı. Şu anda nerede olduğuna dair de elimizde kesin ve resmi bir veri yok, yurt içinde mi yoksa yurt dışına çıktı mı? Resmi kanallar açısından yurt dışına çıkış da gözükmüyor ama gayri resmi, kaçak yollardan yurt dışına çıktı mı bu konu da tahkik ediliyor. Ulaşılan bilgiler basınla paylaşılacaktır. Hem kolluk hem de devletin diğer birimlerinin bu konuyla ilgili yakın takipte olduğunu, arama taramayı sürdürdüğünü bilemenizi isterim. Şu ana kadar Semra Güzel'e ulaşma ve nerede olduğunu tespit etme imkanı olmadı. Yakında kolluk güçlerimiz kendisine ulaşır ve hukukun gerekleri yerine getirilir." ifadelerini kullanmıştı.