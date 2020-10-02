İsmail Çataklı: Türkiye'de kayıt altında 3 milyon 624 bin 941 Suriyeli bulunuyor

İsmail Çataklı: Türkiye'de kayıt altında 3 milyon 624 bin 941 Suriyeli bulunuyor

Gönüllü olarak ülkesine dönen Suriyeli sayısının 413 bin 196 olduğunu açıklayan İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Türkiye’de yaşayanların sayısının da 3 milyon 624 bin 941 olduğunu söyledi.

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, bakanlık faaliyetlerini içeren "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı" düzenledi.

Toplantıda Çataklı, ülkesine dönen Suriyeli mültecilerin sayısını paylaştı.

Eylül ayında 11 bin 200 göçmenin yakalandığı dile getiren Çataklı, “Bin 1373’ü denizlerde olmak üzere toplam 11 bin 200 göçmen eylül ayında yakalanmış, 641 organizatör gözaltına alınmış ve bunlardan 177'si tutuklanmıştır.” dedi.

3 MİLYON 624 BİN 941 SURİYELİ TÜRKİYE’DE

Gönüllü olarak ülkesine geri dönen Suriyeli sayısının 413 bin 196 olduğunu belirten Çataklı, “Günümüz itibariyle güncel olarak Türkiye'de kayıt altında 3 milyon 624 bin 941 Suriyeli bulunuyor.” diye konuştu.

Gönüllü olarak ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı 413 bin 196 İZLE

22 TON ESRAR, 2 TON EROİN…

Zehir tacirlerine yönelik uyuşturucu operasyonlarının verilerini de paylaşan “Operasyonlarda 22 ton 85 kilogram esrar, ki geçen aya göre yüzde 176'lık bir artışı gösteriyor, 414 kilogram skank, 2 ton 49 kilogram eroin, bu da geçen aya göre yüzde 190'lık bir artışı gösteriyor, 17 milyon 13 bin 237 kök kenevir ele geçirilmiştir.” şeklinde konuştu.

HIRSIZLIK OLAYLARINDA DÜŞÜŞ

Çataklı son olarak asayiş olaylarıyla ilgili bilgileri verdi. İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü Çataklı, “2019-2020 yıllarının ilk 9 aylarını değerlendirdiğimizde evden hırsızlık günlük ortalama olay sayıları ülke genelinde 178'den yüzde 13 azalışla 154'e, İstanbul'da 41'den yüzde 15 azalışla 35'e, Ankara'da 6'dan yüzde 50 azalışla 3'e, İzmir'de 7'den yüzde 14 azalışla 6'ya düşürülmüştür.” dedi.