İsmail Çataklı, ülkesine gönüllü geri dönüş yapan Suriyeli sayısının, 505 bin 190 olduğunu söyledi.

İçişleri Bakanı Yardımcı ve Bakanlık Basın Sözcüsü İsmail Çataklı, aylık yapılan bilgilendirme toplantısı kapsamında göçle ilgili verilere yönelik açıklamalarda bulundu.

Düzensiz göçün, güvenliği etkileyen başlıklardan biri olduğunu belirten Çataklı, ülkelerine geri gönderilen Afganistan uyruklu kaçak göçmenler ile gönüllü dönüş yapan Suriyelilere ilişkin verileri paylaştı.

2022 yılında, bugüne kadar düzenlenen Charter seferleri ile 10 bin 16 Afgan kaçak göçmenin geri gönderildiğini belirten Çataklı, geri gönderilen toplam Afgan sayısının 16 bin 538 olduğunu belirtti.

Gönüllü geri dönüş yapan Suriyeli sayısının 505 bin 190 olduğunu belirten Çataklı, kayıt altına alınan Suriyeli sayısının ise 3 milyon 763 bin 652 olduğunu söyledi.

Çataklı'nın açıklamalarında öne çıkan başlıklar şöyle:

"Önemli bir başlığımız düzensiz göç ile mücadele. 21’inci yüzyılın çeyreği yavaş yavaş kapanıyor. Güvenliği de etkileyen başlıklardan biri haline geldi düzensiz göçle mücadele.

"Afganistan vatandaşlarından sınır dışı ettiğimiz sayı 16 bin 538’e ulaştı"

2022 yılında bugüne kadar Afganistan’a olağan seferlerin ötesinde 56 Charter seferi düzenlendi. Ve sadece bu seferler 10 bin 16 Afganın ülkelerine dönüşü sağlandı. Bu yıl Afganistan vatandaşlarından sınır dışı ettiğimiz sayı 16 bin 538’e ulaştı.

İsmail Çataklı, ülkesine gönüllü dönüş yapan Suriyeli sayısını verdi ViDEO



"2022’de sınır dışı edilen yabancı sayısı 32 bin 23"

2022’de sınır dışı edilen yabancı sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 76’lık artışla 32 bin 23 olarak kayıtlara geçti.

"Geri dönen Suriyeli sayısı 505 bin 190"

Gönüllü geri dönüş sayısında da artış devam ediyor. Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı 505 bin 190 olmuştur. Bugün itibarıyla ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısı da 3 milyon 763 bin 652 kişidir."