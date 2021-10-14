İsmail Çataklı'dan Ümit Özdağ'a: Acilen doktoruna başvurmalı

Ümit Özdağ'ın silah ruhsatı başvurusunda bulunduğu ancak verilmediği iddialarını cevaplayan İsmail Çataklı, Özdağ'a ait 4 ayrı silah ruhsatı olduğunu belirtti.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, dün akşam Habertürk ekranlarına konuk olarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Ümit Özdağ, kendisine yönelik suikast hazırlığı bilgisi aldığını öne sürerek, sadece bir koruma polisiyle korunduğunu belirtti.

"BANA SİLAH RUHSATI VERMEDİLER"

Tek kişilik korumanın yetersiz olduğunu söyleyen Özdağ, "İçişleri Bakanlığı'na başvurduk ve hala bize bir cevap gelmedi. Bana milletvekili olduğum halde uyduruk bir gerekçe göstererek silah ruhsatı vermeyi reddettiler." iddialarında bulundu.

Ümit Özdağ: Bana silah ruhsatı vermediler ViDEO

İSMAİL ÇATAKLI İDDİALARI YALANLADI

Özdağ'ın bu iddialarına ise İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'dan yanıt geldi.

"UNUTKANLIK SORUNU YAŞIYOR OLABİLİR"

İsmail Çataklı, sosyal medyadan paylaştığı yazılı açıklamasında şu sözlere yer verdi:

"Ümit Özdağ, dün akşam katıldığı bir programda, silah ruhsatı başvurusunda bulunduğunu ancak verilmediğini söylemiştir. En iyi ihtimalle unutkanlık sorunu yaşıyor olabilir, biz hatırlatalım.

"4 AYRI SİLAH RUHSATI VAR"



Kendisi adına 2000 ve 2001 yıllarında düzenlenmiş olan 2 ayrı silah ruhsatı bulunmaktadır. Yusufeli Asl. Cez. Mah. 2012/57 Esas ve 2013/5 sayılı Kararı ile resmi belgenin düzenlemesinde yalan beyanda bulunmak suçundan dolayı adli para cezasına çarptırılmış, cezası 15.01.2013 tarihinde kesinleşmiş olmasına rağmen bu 2 silah ruhsatı süresiz düzenlendiği için iptal edilmemiştir ve halen geçerlidir. Ayrıca; 2019 yılında 6136 sayılı Kanununda memnu hakların iadesi alanlara silah ruhsatı verilmesi imkanı tanıyan düzenleme sonrası başvurusu üzerine 30.12.2020 ve 27.07.2021 tarihlerinde 2 ayrı silaha daha ruhsat düzenlenmiştir. Sonuç: Ümit Ozdağ'ın adına düzenlenmiş 4 ayrı silah ruhsatı bulunmaktadır.

"ACİLEN DOKTORUNA BAŞVURMALI"

Bunun yanı sıra yakın polis korumasıyla korunmaktadır. Kendisine tavsiyemiz: Acilen doktoruna başvurmasıdır! Basın mensupları ve takipçilerine önerimiz ise bu kişiyi ciddiye almamalarıdır."