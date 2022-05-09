İsmail Çataklı'ya Suriyeliler hakkında merak edilen 14 soru

Suriyelilerle ilgili kamuoyunda doğru olarak bilinen birçok yanlış Esra Elönü tarafından İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'ya soruldu. Cevaplar, tüm yalanları tek tek çürütmüş oldu.

Esra Elönü'nün 24 TV'de ekranlara gelen 'Arafta Sorular' programının son konuğu İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı oldu.

İsmail Çataklı, gündeme ilişkin merak edilen tüm sorulara yanıt verdi.

Programın ana gündeminde ise Suriyeli sığınmacılar vardı.

Sunucu Esra Elönü, Çataklı'ya konuyla ilgili 14 soru yöneltti.

Devletten maaş alıyorlar mı?

İsmail Çataklı: Hayır almıyorlar. Sadece Avrupa Birliği'nin (AB) desteklediği Kızılay kart üzerinden 155 liralık bir destek alıyorlar, bunu da AB fonluyor. Türkiye'den kimsenin maaş aldığı yok.

İstedikleri üniversiteye sınavsız girebiliyorlar mı?

İsmail Çataklı: Hayır, tıpkı diğer yabancılar gibi...

İsmail Çataklı: Suriyeliler devletten maaş almıyorlar

Devlet üniversiteye giden her Suriyeliye burs veriyor mu?

İsmail Çataklı: Kesinlikle doğru değil, sonuçta herkes kendi imkanlarıyla okumaya çalışıyor.

Araç muayene ücreti ödüyorlar mı?

İsmail Çataklı: Cevap vermeme gerek var mı...

Arabaları için vergi ödüyorlar mı?

İsmail Çataklı: Ödüyorlar.

Esnaflar vergi veriyor mu?

İsmail Çataklı: Tüm vergi mevzuatına onlar da dahil.

Su, elektrik ve doğalgaz faturası ödüyorlar mı?

İsmail Çataklı: Öyle birini bulurlarsa biz de tanışmış oluruz.

Telefon faturalarını devlet mi ödüyor?

İsmail Çataklı: Nezaketen yanlış diye söyleyeyim...

Hastanelerde sıra bekliyorlar mı?

İsmail Çataklı: Herkes gibi bekliyorlar. Öncelik sırasını Sağlık Bakanlığı belirliyor. Böyle bir şey olabilir mi.

5 yıl sonra Türk vatandaşı olabilecekler mi?

İsmail Çataklı: Kesinlikle doğru değil. Biliyorsunuz 5 yıllık bekleme süreleri var ama bu geçici koruma o süreden sayılmıyor. Geçici koruma altında 30 yıl da bekleseniz '5 yılım doldu beni vatandaş yapın' diyemezler.

Seçimlerde oy kullanacaklar mı?

İsmail Çataklı: Seçimlere sadece Türk vatandaşları katılabiliyor... Bu olay 2011'de başladı. 11'inci yılına geliyoruz vatandaş olan toplam Suriyeli sayısı 200 bin.

Memur olarak işe alınıyorlar mı?

İsmail Çataklı: Mümkün değil. Devlet memurları kanununun ilgili maddesi 'Türk vatandaşı olmak' diye başlar.

Okullara Suriyeli öğretmenler atanıyor mu?

İsmail Çataklı: UNICEF'in desteklediği bir program var. Destek personeli alınıyor, bir tür tercüman gibi. Bunlar hiçbir şekilde derslere girmiyor ve çoğunluğu Türkmenlerden oluşuyor. Suriyeli öğrencilerin başta iletişim olmak üzere okullarda uyumunu temin edebilmek amacıyla geliştirilmiş bir program. Sadece destek personeli olarak bulunuyorar. Onu da UNICEF fonluyor, sayısının da 2 bin 500 civarında olması lazım.

Suriyeli aileler çocuklarını istedikleri okula kayıt yaptırabiliyor mu?

İsmail Çataklı: Hayır, Türk vatandaşları nasıl bir sisteme dahilse onlar da öyle yapıyor.