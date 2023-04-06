İsmail Demir açıkladı! TCG Anadolu pazartesi günü teslim edilecek

ensonhaber.com

Türkiye savunma sanayiinde başarılarına devam ediyor.

Türkiye'nin ilk uçak gemisi olması planlanan TCG Anadolu amfibik hücum gemisinin inşası tamamlandı.

2014'te yapımına başlanan 232 metre uzunluğundaki gemi hizmete giriyor.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, TCG Anadolu'nun pazartesi günü Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edileceğini açıkladı.

TCG Anadolu'nun tam donanımlı 8 helikopter bulundurabilecek kapasitesi var.

Kıtalararası görevlere çıkabilecek elverişliliğe sahip olan geminin 12 derecelik eğime sahip rampası bulunuyor.

Bu rampadan insansız hava araçlarının kalması planlanırken gemi toplam 1400 kişi taşıyabilecek.

Gemi, içinde ameliyathane, diş tedavi üniteleri ve yoğun bakım ile enfeksiyon odalarının da bulunduğu en az 30 yatak kapasiteli askeri hastaneye de sahip olarak tasarlandı.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir konuya ilişkin şu şekilde konuştu:

Kablosundan vanasına kadar çok sayıda aklınızın alamayacağız kadar sistem var. Pazartesi günü TCG Anadolu Gemisi'ni deniz kuvvetlerine teslim töreni yapacağız.



Bu projelerle yerli savunma sanayini kalkındırmakla kalmıyoruz, ülkemize korkunç maddi kazanımlar sağlıyoruz. Böyle iddialı rakamlarla proje yaptıklarında yurt dışına ihraç oranları ortaya çıktığında oradaki marjlarını artırabiliyorlar.



Mavi Vatan'da güçlü olarak sürdürebilir. Mavi Vatan'daki gücümüz yerli milli gemilerimiz olacaktır.



Deniz filomuzu yenilemeye geliştirmeye devam edeceğiz. MİLGEM'ler yeni bir adım. İ sınıfı fırtateyni göreceğiz. İnsansız deniz araçlarımızın teslimatlarını göreceğiz. Bu arada Proje hızı açısından da 36 ay iddialı bir süre dedik.



Meseleye iddialı başladığımızın göstergesi olarak da icra komitesinden 4 ay sonra sözleşmeyi imzalamak da savunma sanayinde yeni moda geçtiğimizin işareti. Dünya üzerinde ihracat anlamında çok iddialı olacağız.