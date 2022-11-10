Petrol
92.36
-0.31%
Euro
18.8518
1.21%
Dolar
18.5422
-0.25%
Altın
1.039
2.09%
Borsa
4460
0.00%
Bitcoin
339.112
0.29%
BTXN Coin
8.99
1.92%
Bitexen
16ºC
İstanbul
Güneşli 16 C

    İsmail Demir: AESA radarımızın ilk uygulamasını Akıncımıza takacağız

    Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, F-16'ların modernize edilmesinde kullanılacak olan Aktif Dizin Taramalı Radar'ın (AESA) kısa süre içinde Akıncı'ya takılacağını bildirdi.
    • 10.11.2022 - 16:35
    • Güncelleme : 10.11.2022 - 16:51
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İsmail Demir: AESA radarımızın ilk uygulamasını Akıncımıza takacağız

    Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ASELSAN'ın Gölbaşı yerleşkesini ziyaret ederek yürütülen projelere ilişkin bilgi aldı.

    Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının yıl dönümü olduğunu belirten Demir, "Ulu Önder Atatürk'ün de 'İstikbal Göklerdedir' sözüyle işaret ettiği gibi biz de istikbal ve istiklal mücadelesinde göklere hakimiyet önemlidir diyoruz." ifadesini kullandı.

    F-16 uçaklarının modernize edilmesine yönelik yürütülen Özgür Projesi'nin çıktılarının görülmeye başlandığını bildiren Demir, AESA'nın dünyada en ileri ölçülerde uygulanan radarlara muadil olduğunu söyledi.

    "AESA radarımızı Akıncımıza takacağız"

    Demir, "Üzerine koyduğumuz kokpitteki aksamlarının tamamen dijitalleştirilmesi ve bir dizi ürünün millileştirilerek artık tamamen Türk sistemlerinin üzerine entegre edilebileceği ve milli silahlarımızın kullanılabileceği bir uçaktan bahsediyor olacağız. Bu aşamada yapılan çalışmalar Milli Muharip Uçak yolculuğumuzun temel taşlarını da teşkil ediyor. Burada kazandığımız her kabiliyetin bir adım daha ötesini Milli Muharip Uçakta kullanıyor olacağız." dedi.

    İsmail Demir: AESA radarımızın ilk uygulamasını Akıncımıza takacağız #1

    Demir, F-16'ların çok daha ileri kabiliyetlere sahip modernize olmuş şekilde Hava Kuvvetlerinin hizmetlerine devam edeceğini dile getirerek şunları kaydetti:

    "F-16'lar modernize olacak"

    "Bugün gördüğümüz AESA radarımızın ilk uygulamasını, insansız sistemlere yani Akıncımıza çok kısa sürede takacağız. Daha sonra F-16'larda, daha sonra da Milli Muharip Uçağımızda bu tür radarı ve ilgili elektronik sistemleri görüyor olacağız. Bu önemli bir kabiliyet artışı anlamına geliyor. Türkiye'nin hava gücünü çok daha artıracak sistemlerle devrede olacağız inşallah. F-16'ların çeşitli modelleri var. İlk modellerinden başlamak üzere bu uygulama hayata geçiriliyor olacak. Adım adım F-16'larımız çok daha ileri kabiliyetlere sahip, modernize olmuş şekilde Hava Kuvvetlerimizin hizmetine devam edecekler. Önümüzde almamız gereken çok mesafeler olduğunu görüyorum."

    İsmail Demir: AESA radarımızın ilk uygulamasını Akıncımıza takacağız #2

    İsmail Demir: AESA radarımızın ilk uygulamasını Akıncımıza takacağız #3

    İsmail Demir: AESA radarımızın ilk uygulamasını Akıncımıza takacağız #4


    Aktaş Gümrük Kapısı'nda tır kuyruğu bitmiyor
    Ekonomi

    Aktaş Gümrük Kapısı'nda tır kuyruğu bitmiyor

    Paraguay Turizm Bakanı Afara: Ülke olarak Türk dizilerini izliyoruz
    Kültür Sanat

    Paraguay Turizm Bakanı Afara: Ülke olarak Türk dizilerini izliyoruz

    Genç Türk kadını milyonerlik yolculuğunu anlatıyor
    Advertorial

    Genç Türk kadını milyonerlik yolculuğunu anlatıyor

    Görüş Bildir