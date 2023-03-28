İsmail Demir duyurdu: SİDA’dan ilk defa güdümlü mühimmat atışı gerçekleşti Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir SİDA’dan ilk defa güdümlü mühimmat atışı gerçekleştiğini duyurdu.

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Türkiye Savunma Sanayide başarı elde etmeye devam ediyor.

Türk mühendisler, yerli ve milli bir savunma sanayisi için yeni projeler hayata geçirmeyi sürdürüyor.

Mühendisler hummalı çalışmalarını sürdürürken Türk savunma sistemleri dünyanın takip ettiği konuların başında geliyor.

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir: İnsansız deniz araçlarımıza yeni kabiliyetler kazandırmayı sürdürüyoruz. MARLİN’den katı yakıtlı KUZGUN Seyir Füzesinin atışıyla bir SİDA’dan ilk defa güdümlü mühimmat atışı gerçekleşti. Bu alanda da en ileri seviyeye gitmeye kararlıyız!

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