İsmail Demir: Finansal erişime ihtiyacımız yok

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, finansal erişime şimdiye kadar ihtiyaç olmadığını söyledi.

Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan ABD'nin CAATSA yaptırımlarına ilişkin bir açıklama geldi.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, bahsi geçen kurum ve kişiler dışında kararın kimseyi etkilemediğini söyledi.

İsmail Demir'in açıklamalarından önce çıkanlarda şu ifadeler yer aldı:

"GÜVENLİK GÜÇLERİMİZ BUNDAN ETKİLENME DURUMUNDA DEĞİL"

Bahsi geçen kurum ve kişiler dışında karar kimseyi etkilemiyor. Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, güvenlik güçlerimiz bundan etkilenme durumunda değil.

"PROJE ÜRETEN BİR KURUMUZ"

Herhangi bir zafiyet oluşacağını düşünmüyoruz. Başkanlığımızın ithal ettiği şey yok denecek kadar az. Proje üreten bir kurumuz, doğrudan alım yapmayız. Bizim ana görevimiz savunma sanayiini geliştirmek.

"BİR İŞARET FİŞEĞİ OLARAK GÖRÜYORUZ"

Kendi sanayimize güveniyorum. Gidişatımız iyi. İyi bir yürüyüş olabilir ama daha da koşmamız gerekiyor. Savunma sanayimiz için bir işaret fişeği olarak görüyoruz.

"FİNANSAL ERİŞİME İHTİYACIMIZ YOK"

Bizim finansal erişime ihtiyacımız yok, şimdiye kadar olmadı. Kredi mekanizmasının kullanılacağı yerde ana yüklenici devreye girer."

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