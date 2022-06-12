İsmail Demir, İHA KARGU'ların yeni teslimatını duyurdu

Güvenlik güçlerinin sahada başarılarını katlayan Taşınabilir Döner Kanatlı Vurucu İHA KARGU’ların yeni teslimatı, İsmail Demir tarafından duyuruldu.

Yerli üretim savunma ve saldırı araçlarıyla tüm dünyada adından söz ettiren Türkiye, üretimlerinin teslimatlarını da sürdürüyor.

Teslimatı gelen Taşınabilir Döner Kanatlı Vurucu İHA KARGU’larının yeni teslimatları da yapıldı.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla güvenlik güçlerine yeni KARGU’ların teslimatının gerçekleştirildiğini duyurdu.

Yüksek ihracat potansiyeli

Demir medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda KARGU’lara ait görüntülere yer vererek şu ifadeleri kullandı:

"Güvenlik güçlerimize Taşınabilir Döner Kanatlı Vurucu İHA KARGU’larımızın yeni teslimatlarını gerçekleştirdik. Şu ana kadar 200’den fazla da ihraç ettiğimiz KARGU, yüksek ihracat potansiyeli taşıyan yerli-milli sistemlerimizden biri haline geldi."