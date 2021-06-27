Savunma Sanayii Başkanı Demir, insansız hava araçlarında (İHA) edindikleri kazanımları ileri seviyeye taşımayı hedeflediklerini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, insansız sistemlere yönelik çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

İsmail Demir, paylaşımında İHA'larda edinilen tecrübeye dikkat çekti.

"İHA'LARDAKİ BAŞARI İKA'LARA TAŞINACAK"

İHA'lar sayesinde elde edilen tecrübe ve başarıyı, deniz ile kara araçlarında da göstereceklerini belirten Demir, şu ifadelere yer verdi:

"Orta Sınıf 1. Seviye İKA Projemiz çerçevesinde başlattığımız prototip yarıştırma faaliyetlerimiz sürüyor. Aselsan, Best Grup, Elektroland ve Havelsan tarafından üretilen İKA muayene ve hareket kabiliyeti testlerinden sonra 7,62 mm silah sistemiyle atış testleri de gerçekleştirildi. Otonomi ve performans testlerinden sonra prototip yarıştırmamızı önümüzdeki ay tamamlayacağız."

İsmail Demir: İHA'larda edinilen tecrübe deniz ve kara araçlarına taşınıyor





