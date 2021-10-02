Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İbrahim Demir, Irak'ın başkenti Bağdat'ta ziyarette bulundu.

Türk savunma sanayii şirketlerinin temsilcilerinden oluşan heyet ile Irak temsilcilerinden oluşan heyet bir araya gelerek iki ülke arasındaki süreci değerlendirdi.

"BİRÇOK ALANDA İYİ İLİŞKİLER GELİŞTİRMEKTEYİZ"

Yaptığı temaslar sonrası Irak Savunma Sanayisi Başkanı Muhammed Derraci ile ortak basın toplantısı düzenleyen Demir, "Irak komşumuz ve komşumuz ile birçok alan çok iyi ilişkiler geliştirmekteyiz. Savunma sanayisi alanı da bunlardan birisi olacak. Irak'ta barış ve istikrar alanında atılan adımlara destek olacağız. Burada yaptığımız görüşmeler uzun vadede iş birliği ve çeşitli alanlarda ortak çalışmalara vesile olacaktır" şeklinde konuştu.

İsmail Demir: Irak'ın barış ve istikrarı konusunda atılan adımları destekliyoruz VİDEO



"TÜRK TARAFINDAN BÜYÜK BİR ANLAYIŞ GÖRDÜK"

Muhammed Derraci de iki ülke arasındaki ilişkilerin köklü geçmişe dayandığını belirterek şunları kaydetti:

"Türkiye'den Irak'a teknoloji aktarımı konusunda anlaştık. Irak ve Türkiye arasında ortak askeri sanayi konusunda Türk tarafından büyük bir anlayış gördük. Irak'ta hafif silah ve mühimmat ile uçak takip sistemleri üretimi yapılacak. Güçlerimizin sınır ve terör operasyonlarını izlemek için güvenlik takip balonları üretimi için de ortak mutabakat zaptı imzalandı." ifadelerini kullandı.