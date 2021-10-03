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    İsmail Demir: METE füzemiz, Mete Gazoz gibi hedefi 12'den vuracak

    Lazer Güdümlü Mini Füze METE'yi paylaşan İsmail Demir, Mete Gazoz'un olimpiyat şampiyonluğuna atıfta bulunarak füzenin de hedefleri 12'den vuracağını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 03.10.2021 - 12:52
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    İsmail Demir: METE füzemiz, Mete Gazoz gibi hedefi 12'den vuracak

    Türkiye, savunma sanayii alanında ürettiği donanımlı araçlarla kendinden söz ettirmeye devam ediyor.

    Her geçen zamanda gelişen envanterine bir yenisini daha ekleyen Türkiye, bu kez de Roketsan'ın geliştirdiği Lazer Güdümlü Mini Füze METE'yi test ediyor.

    Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, METE'ye ilişkin açıklama yaparak bir video yayınladı.

    "METE GAZOZ GİBİ HEDEFİ 12'DEN VURACAK"

    Demir tarafından yapılan açıklamada, “Roketsan’ın geliştirdiği ve testleri süren METE, İHA-İKA-İDA’larda kullanılacak ve tek personel tarafından bomba atarla da ateşlenecek. METE füzemiz, Olimpiyat Şampiyonu okçumuz Mete Gazoz gibi hedefi 12’den vuracak!” ifadelerine yer verildi.

    İsmail Demir: METE füzemiz, Mete Gazoz gibi hedefi 12'den vuracak VİDEO

    İsmail Demir: METE füzemiz, Mete Gazoz gibi hedefi 12 den vuracak #1

    METE MİNİ FÜZE SİSTEMİ

    Tek personel tarafından bomba-atar ile ateşlenebilecek METE, hafifliği ve küçük boyutu ile mini İnsansız Hava Araçları (İHA), İnsansız Kara Araçları (İKA) ve İnsansız Deniz Araçları ve (İDA) kara araçlarının kulelerine entegre edilebilecek şekilde tasarlandı.

    Roketsan, bu sistemi, günümüzde meskûn mahal harp ortamındaki güvenlik güçleri için; keskin nişancı, toplu hedef ve düşmanla temasta takviyeye gelen unsurlar gibi tehditlere karşı, muharip güç etkinliğinin artırılması için harekete geçti.

    İsmail Demir: METE füzemiz, Mete Gazoz gibi hedefi 12 den vuracak #2

    ÖZELLİKLERİ

    METE, yaklaşık 1 kilogram ağırlığı ile birçok platformda kullanılabiliyor. Yarı aktif lazer arayıcı başlığı ile vuruş hassasiyeti yaklaşık 1 metre CEP olan ve 1000+ metre menzile ulaşabilen bu sistemin geliştirme çalışmaları sürüyor.

    İsmail Demir: METE füzemiz, Mete Gazoz gibi hedefi 12 den vuracak #3

    ETKİN VURUŞ GÜCÜ

    Lazer işaretleyici ile işaretlenmiş hedefe, minyatür arayıcı başlığı ve minyatür kontrol tahrik sistemi ile yönlenen METE, hafif yapılara, zırhsız kara araçlarına, olası keskin nişancı mevzileri gibi korunaklı olmayan hedeflere ve fırsat hedeflerine karşı etkin vuruş gücü sağlıyor.

    İsmail Demir: METE füzemiz, Mete Gazoz gibi hedefi 12 den vuracak #4

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