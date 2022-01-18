Yerli tabanca METE'nin güvenlik güçlerinin büyük bir bölümüne teslim edildiğini duyuran İsmail Demir, iyi dileklerde bulundu.

Türkiye, savunma sanayii alanında yerli üretimleriyle kendini geliştirmeye ve dünyada adından söz ettirmeye devam ediyor.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, METE tabancalarının üretimi ve dağıtımına ilişkin bilgilendirme yaptı.

Twitter hesabından açıklama yapan İsmail Demir, güvenlik güçlerine çok sayıda teslimin gerçekleştiğini duyurdu.

"METE TABANCALARINI TESLİM ETTİK"

Demir'in açıklamalarında, "Özgün Yerli Tabanca Geliştirme Projesi kapsamında Sarsılmaz ve Samsun Yurt Savunma tarafından üretilen METE tabancalarında teslimatlarımız devam ediyor. Son olarak güvenlik güçlerimize çok sayıda METE tabancalarından teslim ettik. Hayırlı olsun." ifadeleri yer aldı.

İsmail Demir, METE tabancalarının teslim edildiğini duyurdu VİDEO