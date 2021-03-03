Savunma Sanayii Başkanı Demir, dost ülkelerin projeye ortak olması konusunda açık olduklarını belirtti.

Türkiye, savunma alanında dünyada ses getiren projeleri tüm hızıyla sürdürüyor.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, bu alandaki çalışmalara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Milli Muharip Uçak projesinde gecikme olmadığını belirten Demir, TUSAŞ bünyesinde tasarım merkezi açtıklarını söyledi.

İsmail Demir: Milli Muharip Uçak, kardeş müttefiklerin ortak projesi olacak VİDEO

MİLLİ MUHARİP UÇAK AÇIKLAMASI

Demir, "dost ve kardeş müttefik" olarak tanımladığı ülkelerle söz konusu uçağn üretilmesi konusunda görüşmeler yürüttüklerini belirterek, projenin ortak hale getirileceğini belirtti.

Demir, NTV'de katıldığı yayında, F-35'lerden S-400 hava savunma sistemlerine kadar birçok konuyu şu ifadelerle değerlendirdi:

"ORTAK PROJE HALİNE GELECEK"



"Gecikme yok ve bir gecikme beklemiyoruz. Gidişatın iyi olduğunu düşünüyoruz. TUSAŞ bünyesinde Milli Muharip Uçak Tasarım Merkezimizi yaptık. Orada mühendis arkadaşlarımız bir ekip olarak çalışıyorlar.

Proje beklendiği hızda ve takvimde gidiyor. Proje kolay bir proje değil. Türkiye'nin uzun yıllardır neredeyse hiç uçak yapmadığını düşünürseniz HÜRKUŞ ilk uçağımız oldu, İHA'lar oldu. 5'inci nesil dediğimiz seviyede bir uçağın yapılması oldukça iddialı bir proje. Ama bu iddialı proje bizi korkutmuyor, cesaretimiz, azmimiz, kararlılığımız var. Çok sayıda mühendisimiz bu ortamda eğitilmiş olacaklar.

Başka dost ve müttefik ülkelerin projeye ortak olması konusunda açık olduğumuzu söyledik. Bu konuda bazı talepler ve çalışmalar var. İnşallah bu proje bir müddet sonra dost ve kardeş müttefiklerin ortak projesi haline gelip, hem insan kaynağı, kabiliyet, tecrübe paylaşmak ve iş birliği hem de ileride uçakların pazarı, üretim hacmi konularında büyük bir avantaj sağlanacak.





ABD YAPTIRIMLARI

Çok doğrudan bir etkisini görmedik diyebilirim. F-35 ile ilgili verdikleri karar aslında bir art niyetin ve Türkiye'yi köşeye sıkıştırma niyetlerinin bir göstergesiydi. Kağıt üzerindeki metinde ve yaklaşımda çok fazla bir etki görmüyoruz ama bunun oluşturucağı ve oluşturduğu psikolojik algıyla bazı şirketler, bazı yapılar nasıl harekete geçerler, yavaş yavaş göreceğiz. Şu ana kadar çok net bir etki görmedik.

Bunu hep söylüyoruz: Biz savunma sanayimizi geliştirmekte ve özellikle kritik ve stratejik sistemlerde tam bağımsızlığı sağlamakta kararlıyız. Bu konuda önümüze çıkartılacak her türlü engel bizi daha çok kamçılar.

S-400'LERİN İKİNCİ TESLİMATI

Yaptırımlarda şu aşama, bu aşama konusu bizi ilgilendirmiyor. Bir projemiz var, ne yapacağımızı belirttik. Kaç sistem alacağımızla ilgili bir açıklama yaptık. Bu süreci devam ettiriyoruz. Yaptırım tehditlerinin Türkiye'yi etkilemeyeceğini defalarca söyledik. Yaptırım dilinin de hiçbir netice almayacağını da belirttik.

F-35'lerle ilgili olarak teknik bazı argümanlar sunuldu, biz o teknik argümanlara katılmadığımızı ama bir endişe var ise bunu çok net tartışmaya ve endişleri gidermeye hazır olduğumuzu defalarca söyledik.

Bu sistemin tehdit oluşturması kavramı zaten komik. F-35'in Türkiye'nin envanterinde olması durumunda F-35'in sırlarının çalınması gibi bir endişe beyan edildiğinde Türkiye bu kadar basit bir devlet mi? Bir sistemin sırrını öbür tarafa verecek kadar. Bununla ilgili teknik endişeleriniz varsa bunu da konuşalım dedik. Bunların hiçbirisine net bir cevap alamadık.

İkinci sistemle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Bazı teknik detaylar var. Bir iş birliği modeli olacak. Belli bir takvim var.





YERLİ HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ

Bu sene SUNGUR'lar teslim edilmeye başlanacak. Sadece SUNGUR değil, HİSAR-A+'lar da teslimata başlayacak. HİSAR-O+'ların önümüzdeki yıl teslimatı başlıyor. SİPER'in de çalışmaları devam ediyor. SİPER'in ötesini düşünüyoruz.

UZAY ÇALIŞMALARI

Delta V'yi kuran biziz. Savunma Sanayii Başkanlığı şirketi olarak devam ediyor. Orada amaç, üç çeşit roket motoru teknolojilerinden bizde olmayan hibrit yakıtlı roket motorunu yapmaktı. O roket motoru belli performansa ulaştı.

Uzay yolculuğunda Uzay Ajansımız var. Savunma Sanayii Başkanlığı olarak bizim bünyemizdeki Delta V, Roketsan gibi şirketlerde oluşan rekabetler, bu konuda temel teknolojileri oluşturacaktır.

Uydu konusunda da bir girişimimiz olacak. Uydu şirketi olarak Türkiye'de çoklu yapı vardı. TÜBİTAK Uzay'ın, TUSAŞ'ın, TÜRKSAT'ın kendi çalışmaları var. Onları bir araya getirip bir uydu şirketi oluşturma yönünde faaliyet başlayacak. Mikro, mini, gözlem ve haberleşme uydularında Türkiye'nin bir adresi olacak.

ALTAY TANKI PROJESİ

Yerli bir motor için çalışmalarımız var. En kısa sürede motorla ilgili sorunu çözmek istiyoruz. Kendi güç paketimiz için çalışmalar devam ediyor.

İHA ÇALIŞMALARI

Gemilere iniş yapabilecek İHA konusunda çalışma var. Farklı İHA'lar konusunda çalışmalar devam ediyor."