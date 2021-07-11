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    İsmail Demir: Sancak, TSK'ya teslim edildi

    Savunma Sanayii Başkanı Demir, yeni nesil muhabere elektronik taarruz sistemi Sancak'ın Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) teslim edildiğini duyurdu.
    • İHA
    • 11.07.2021 - 13:06
    • Güncelleme : 11.07.2021 - 13:20
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    İsmail Demir: Sancak, TSK'ya teslim edildi

    Türk askerinin yeni elektronik harp gücü; Sancak...

    Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından, stratejik muhabere sistemlerini etkisiz hale getirerek sahada önemli avantaj sağlayacak yeni nesil muhabere elektronik taarruz sistemi 'Sancak' ile ilgili paylaşım yaptı.

    TSK'NIN YENİ GÜCÜ

    İsmail Demir, paylaşımda, "Sancak'ı Türk Silahlı Kuvvetleri’ne teslim ettik. Durmak yok yola devam." ifadelerini kullandı.

    Demir, Twitter hesabından, Sancak'ın videosunu da yayınladı.

    'Sancak', yüksek hareket kabiliyeti, geniş bantta yüksek çıkış gücü, farklı tip ve modlarda karıştırma/aldatma, geniş band almaçlı elektronik destek, otomatik link kurma, demodülasyon gibi özellikleri ile elektronik harp alanında kahraman Mehmetçik'e yeni yetenekler katacak.

    İsmail Demir:  Sancak, TSK'ya teslim edildi ViDEO

    İsmail Demir: Sancak, TSK ya teslim edildi #1

    İsmail Demir: Sancak, TSK ya teslim edildi #2

    İsmail Demir: Sancak, TSK ya teslim edildi #3

    İsmail Demir: Sancak, TSK ya teslim edildi #4

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