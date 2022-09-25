İsmail Demir: Sancar SİDA, ilk testlerini başarıyla tamamladı

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türkiye’nin Silahlı İnsansız Deniz Aracı (SİDA) noktasında dünyada fark oluşturacağını belirterek, "Sancar SİDA, ilk testlerini başarıyla tamamladı" dedi.

Türkiye'de savunma sanayisinde her geçen gün teknoloji alanında bir yenilik yaşanıyor.

Türk mühendisler, kendilerine verilen imkanlar kapsamında sınırları zorlayarak yerli ve milli bir savunma sanayisi için yeni projeler hayata geçiriyor.

Dünya çapında bir marka haline gelen Türk savunma sistemleri, Türk milletinin göğsünü kabartmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, önemli açıklamalarda bulundu.

"Sancar SİDA, ilk testlerini başarıyla tamamladı"

İsmail Demir, "Türk savunma sanayii, SİHA’larının ardından SİDA’larıyla da dünyada fark oluşturacak. HAVELSAN ve Yonca Onuk Tersanesi iş birliği ile geliştirdiğimiz Sancar SİDA, ilk testlerini başarıyla tamamladı." ifadelerini kullandı.

İmzadan 6 ay sonra ilk testler tamamlandı

Ülkeler son dönemde geçmişten çok farklı askeri tehditlerle karşı karşıya bulunuyor. Bu kapsamda, kolaylıkla tanınamayan, alışılmadık harekatlar düzenleyebilen ve çeşitlilik arz edebilen düşman tipi ile mücadele etmek gerekiyor.

Bu tarz asimetrik tehditler, ulusların güvenliğine ve uluslararası dengelere ciddi zarar verme potansiyeli de içeriyor. Ulusların güvenlik birimlerinin bu nedenle kendi hükümetlerinin amaçları doğrultusunda geleneksel savunma faaliyetlerini icra etmeye devam ederken karşılaştıkları tehditleri de tespit edip yok etmeleri gerekiyor.

AA'nın haberine göre, insansız sistemler uygun maliyetlerle üretildiklerinde, insanlı sistemler için riski azaltma, savunma faaliyetlerine destek sağlama ve insanlı sistemlerin yapamayacağı görevleri icra etme potansiyeline sahip bulunuyor.

Sancar SİDA da tüm bu ihtiyaçlara yanıt vermek üzere ortaya çıktı

Sancar SİDA da tüm bu ihtiyaçlara yanıt vermek üzere ortaya çıktı. Otonom 3. seviye SİDA geliştirilmesine yönelik olarak Deniz Kuvvetleri Komutanlığı talebi doğrultusunda Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile HAVELSAN ve Yonca-Onuk Adi Ortaklığı arasında 8 Nisan 2022'de imzalanan sözleşme ile Sancar'ın geliştirilmesi sürecine başlandı.

Proje kapsamında HAVELSAN, platform otonomisi, görev sistemi yazılımları, yer kontrol istasyonu, mini-GVDS (Gemi Veri Dağıtım Sistemi), anti jam özellikli GNSS ve Uydu Haberleşme Sistemi geliştirip üretiyor. Yonca-Onuk ise SİDA platformu olan teknenin üretilmesi ve teknede kullanılacak olan faydalı yüklerin tedarik ve entegrasyonunu gerçekleştiriyor.

Alt bileşenleri müstakil ürünlere dönüşecek

Proje tamamlandığında, otonom seyir ve görev icra edebilen, Advent Savaş Yönetim Sistemi (SYS) ile entegre ve Yer Kontrol İstasyonu ile Advent SYS üzerinden kontrol edilebilen HAVELSAN'ın geliştirdiği ilk otonom su üstü aracı ortaya çıkmış olacak.

Yapay zeka, öğrenen algoritmalar, büyük veri, veri füzyonu, otonom sistemler teknolojileri kullanılarak geliştirilmekte olan Sancar,12,73 metre uzunluğuna, 3,3 metre genişliğine, 9 ton deplasmana sahip bulunuyor. Sancar, 40 knots'ın üzerinde hıza, 740 kilometrenin üzerinde seyir menziline ulaşıyor.

Uzaktan kontrol edilebilecek

Uzaktan kontrol edilebilen Sancar SİDA, liman/üs koruma, arama/kurtarma, istihbarat, keşif, gözetleme, karakol, su üstü harbi, mayın karşı tedbirleri görevlerini otonom olarak yerine getirebilecek.

SİDA Projesi ile komple bir insansız su üstü platformu üretildi ve seri üretime hazır bir ürüne dönüştürüldü. Ayrıca komuta kontrol entegrasyon yazılımı, görev planlama ve görev sonrası değerlendirme ve analiz yazılımları gibi sistemin alt bileşenleri de müstakil ürünler olabilecek. Böylece HAVELSAN ürün ailesine, stratejik seviyeden taktik seviyeye kadar kullanılabilecek pazarlanabilir ürünler kazandırılacak.