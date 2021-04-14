Euro
9.7012
0.04%
Dolar
8.1065
0.01%
Altın
454.87
-0.01%
Borsa
1.378
0%
Bitcoin
509.513
3.04%
EXEN Coin
25.59
8.34%
10ºC
İstanbul
Yer yer bulutlu 10 C

    İsmail Demir, savunma sanayisine yönelik ambargoları değerlendirdi

    İsmail Demir, savunma sanayisine yönelik uygulanan ambargolarla hangi ürünün millileştirilmesi gerektiğini daha iyi gördüklerini ve çalışmaları hızlandırdıklarını bildirdi.
    • AA
    • 14.04.2021 - 02:57
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İsmail Demir, savunma sanayisine yönelik ambargoları değerlendirdi

    Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'ye uygulanan yaptırımlara ve ambargolara gülüp geçtiklerini belirtti.

    "TÜRKİYE'NİN BAĞIMLILIĞI KALMADI"

    Buna en iyi örneklerden birisinin de ASELSAN tarafından üretimini başlattıkları İHA kamerası "CATS" olduğunu ifade eden Demir, bu konuda Türkiye'nin hiçbir ülkeye bağlılığının kalmadığını kaydetti.

    "ÇALIŞMALARIMIZI HIZLANDIRIYORUZ"

    Demir, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

    "Bu durum bize ve milletimize bir kez daha gösterdi ki, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde güçlü şekilde yoluna devam eden Savunma sanayimiz, uluslararası aktörlerin tutarsız uygulamalarıyla mücadelesine devam edecektir. Bu ambargolarla neye ihtiyacımız olduğunu, hangi ürünü millileştirmemiz gerektiğini daha iyi görüyor ve çalışmalarımızı hızlandırıyoruz. Bu açıdan o ülkelere ayrıca teşekkür ediyoruz. Hiç kimse bizi Tam Bağımsız Savunma Sanayii hedefimizden döndüremeyecektir."

    İsmail Demir, savunma sanayisine yönelik ambargoları değerlendirdi #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir