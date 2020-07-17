İsmail Demir: SİHA'larımız Azerbaycan'ın emrindedir

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabı üzerinden, Ermenistan saldırıları sonrası Azerbaycan'a destek mesajı verdi.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Nahçivan Özerk Cumhuriyeti Ordu Komutanı Kerem Mustafayev ile Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı ve Hava Kuvvetleri Komutanı Ramiz Tahirov ile görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, savunma sanayiindeki iş birliği ile Ermenistan konuları ele alındı.

Demir, sosyal medya hesabı üzerinden görüşmeye ilişkin mesajlar paylaşarak, iki kardeş ülkenin bir kez daha tek yürek olduğunu bütün dünyaya göstermeleri gerektiğini belirtti.

"SİHA'LARIMIZ AZERBAYCAN'IN EMRİNDEDİR"

Demir, açıklamalarına şu sözlerle devam etti:

"Savunma sanayiimiz SİHA’larımızdan mühimmatlarımız ve füzelerimize, elektronik harp sistemlerimize kadar bütün tecrübe, teknoloji ve kabiliyetleriyle her zaman Azerbaycan’ın emrindedir.

Azerbaycan ordusuna yeni sistemler kazandırmanın yanında, mevcut sistemlerin modernizasyonu, bakım onarım ve eğitim faaliyetleri konularında birlikte çalışacağız. Bir Millet İki Devlet."