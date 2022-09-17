İsmail Demir: TCG Anadolu gemisinde geri sayım başladı

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "TCG Anadolu Gemisi için geri sayım başladı. Artık bu gemileri kendimiz tasarlayacak boyuta geldik" dedi.

Türkiye'de savunma sanayisinde her geçen gün teknoloji alanında bir yenilik yaşanıyor.

Türk mühendisler, kendilerine verilen imkanlar kapsamında sınırları zorlayarak yerli ve milli bir savunma sanayisi için yeni projeler hayata geçiriyor.

Dünya çapında bir marka haline gelen Türk savunma sistemleri, Türk milletinin göğsünü kabartmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, önemli açıklamalarda bulundu.

TCG Anadolu için geri sayım başladı

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, TCG Anadolu gemisi, için geri sayım başladı dedi. İsmail Demir, "Bu geminin tasarım aşamasında yabancı firmayla iş birliği yapıldı. Artık bu gemileri kendimiz tasarlayacak boyuta geldik." ifadelerini kullandı.

Demir, "Proje kapsamında, Ege, Akdeniz ve Karadeniz'de asgari 1 tabur büyüklüğündeki bir kuvveti ana üs desteği gerektirmeksizin, kendi lojistik desteği ile kriz bölgesine intikal ettirebilecek." açıklamasını yaptı.

"Yerli ve milli teknolojiler kullanıldı"

İsmail Demir, yerli ve milli teknolojinin kullanıldığını ifade etti ve sözlerine şunları ekledi:

"Gemide yer alacak silah sistemleri, radar ve elektronik harp sistemleri, aviyonik sistemler yerli ve milli sanayii tarafından geliştirildi.

LHD, gerektiğinde Doğal Afet Yardım (DAFYAR) görevleri çerçevesinde de kullanılabilecek. Bünyesinde yer alan tam teşekküllü hastane ve ameliyathane imkânları sayesinde doğal afet yardımı, insani yardım ve mülteci tahliye harekâtları kapsamında tıbbi destek için kullanılabilecek.

Mayıs 2019’da denize indirilen gemi, Haziran 2022 itibariyle deniz kabul testlerine başladı ve halen devam ediyor." açıklamasında bulundu.





Emeği geçenlere teşekkür etti

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum diyerek konuşmasını tamamladı.



