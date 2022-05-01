Milli yazılıma sahip, radar elektronik taarruz yetenekleri ile donatılmış olan Vural'ın son partisi Türk Silahlı Kuvvetleri'ne gönderildiği duyruldu.

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, muharebe sahasının en modern elektronik harp sistemi olan Vural'ın son partisinin Türk Silahlaı Kuvvetleri'ne teslim edildiğini duyurdu.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Demir, "Vural tam kapasite ile ordumuzun hizmetinde! Milli yazılım ve donanıma sahip, radar elektronik taarruz yetenekleri ile donattığımız, günümüz muharebe sahasının en modern ve etkin elektronik harp sistemlerinden olan Vural’ın son partisini TSK’ya teslim ettik." ifadelerini kullandı.

Vural, TSK'nın elektronik harp gücüne katkı sağlayacak

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile ASELSAN arasında imzalanan sözleşme çerçevesinde geliştirilen Vural Radar Elektronik Harp Sistemi, hedef radar sistemlerinin kapsama alanlarını azaltmaya ve baskılamaya yönelik yüksek çıkış gücü, gelişmiş ET teknikleri, birden çok radara eş zamanlı olarak taarruz edebilme gibi özellikleri ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin elektronik harp gücüne önemli bir kuvvet olarak katkı sağlayacak.

İsmail Demir: Vural'ın son partisini TSK'ya teslim ettik ViDEO