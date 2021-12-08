ASELSAN'ın yabancılara satılacağına yönelik iddiaları yalanlayan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Bu bir dezenformasyonun parçası." ifadelerini kullandı.

Bir grup basın ve yayın organı, ASELSAN'ın yabancılara satılacağı iddialarını ortaya attı.

İddiaların ardından Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den açıklama geldi.

ASELSAN'ın satılma iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyleyen Başkan Demir, çarpıtmaların söz konusu olduğunu belirtti.

"BU YİNE BİR DEZENFORMASYONUN PARÇASI"

Demir tarafından yapılan açıklamada, "Gündemdeki iddialar nedir? Kim yapmış? Nasıl yapmış? Gerçekten biz şaşırıyoruz. Bu yine bir dezenformasyonun bir parçası. ASELSAN malumunuz Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı’nın çoğunluk hissesine sahip olduğu bir şirket. Yüzde 25’i halka açık bir şirket. Vakfımızın bir şirketi. Büyük savunma sanayii şirketlerimizin çoğu ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN; bunların büyük hisseleri Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı’na ait. ASELSAN’ın olsun, TUSAŞ’ın olsun, HAVELSAN’ın olsun, çeşitli ülkelerde ve ülkemizde de ortaklıkları ve alt şirketleri var. Durum bu. Bu açıklamayı yapma gereği bile bana biraz tuhaf geldi." ifadeleri yer aldı.

İsmail Demir'den ASELSAN'ın satılması iddiasına 'dezenformasyon' tepkisi ViDEO

"DEZENFORMASYONUN SAVUNMA SANAYİİ KONUSUNDA SİYASETE ALET EDİLMEMESİNİ KAÇ KERE SÖYLEDİK"

ASELSAN'ın borsada halka açık şirket olduğunu kaydeden Demir, "Bu şirket hakkında yapılacak herhangi bir spekülasyonun gerçekten çok önemli ve ciddi sonuçları olur. Zaten ASELSAN yasal olarak da Kamuyu Aydınlatma Platformu’na herhangi bir hareketini bildirmek zorunda. Bu dezenformasyon meselesi gerçekten, savunma sanayii konusunda da siyasete alet edilmemesini kaç kere söyledik. Biz yolumuza devam ediyoruz. Şirketlerimiz teknoloji alanında, savunma sanayii alanında çalışmalarına devam ediyorlar. Bu arada tabi ki ortaklıklar yapıyorlar. Çeşitli alt şirketler kuruyorlar. Çeşitli ülkelerde yapılanmaları devam ediyor. Normal profesyonel şirketlerin çalışmalarının gerektiği gibi çalışıyorlar. Bu konuda söyleyeceklerimiz bunlar." dedi.

"YENİ BULUŞLARI HEP BERABER HAYATA GEÇİRMEK DURUMUNDAYIZ"

Savunma sanayii il buluşmalarını da değerlendiren İsmail Demir, “Çok çeşitli illere gittik ve gitmeye devam edeceğiz. Türkiye’nin bütün kabiliyetlerinin bu sanayii ve teknoloji yolculuğumuzda, ileri teknolojiler yolculuğumuzda masada olması gerekiyor. Genç bir sanayi altyapımızın savunma sanayii özelinde yapacağı katkılar da çok önemli. Onun için kabiliyetleri yerinde tespit etmek, yerinde görmek, onlarla beraber belirli hedeflere doğru yürümek ve teknoloji derinliğimizi, yeni buluşları, inovatif yaklaşımları hep beraber hayata geçirmek durumundayız. Bu bir anlamda Türkiye’nin bir yolculuğu. Bunda da bütün varlığımız, bütün kabiliyetlerimizin masada ve alanda olması gerekiyor.

Onun için geniş ölçüde bir tarama yapıp, şirketlerimizle el ele çalışıp, olası bütün kabiliyetleri, mümkün olan en ileri seviyede desteklemek, hayata geçirmek ve kullanmak istiyoruz. Bu tabi sadece sanayi buluşması olmuyor. Aynı zamanda gittiğimiz yerlerde üniversitelerimizde gençlerimizle de buluşuyoruz. 7’den 77’ye bütün insan kaynağımızın bu konuda yetkinliklerini ortaya koyması gerekiyor. Bunu koyduğumuzda da çok daha güzel işler yapacağımıza inanıyorum." diye konuştu.