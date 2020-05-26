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Türk Silahlı Kuvvetlerinin 22'nci Genelkurmay Başkanı olan Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı hayatını kaybetti.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin 22'nci Genelkurmay Başkanı ve 28 Şubat sürecinin en önemli isimlerinden olan Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı yaşamını yitirdi.

Karadayı bayramın birinci günü Florence Nightingale Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Karadayı’nın yüksek ateş ve enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Bağırsak kanseri teşhisi konan Karadayı, birçok ameliyat geçirmişti.

MÜEBBET HAPİSLE CEZALANDIRILMIŞTI

28 Şubat darbe soruşturması kapsamında 3 Ocak 2013 tarihinde İstanbul Fenerbahçe Orduevinde gözaltına alınmıştı.

Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 13 Nisan 2018'de kararını açıklayan mahkeme heyeti, "Türkiye Cumhuriyeti icra vekilleri heyetini cebren ıskat veya vazife görmekten men" suçlamasıyla kendisi dahil 21 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti.

Sanıkların duruşmalardaki tutum ve davranışları gözetilerek, cezada indirim yapıldı ve ceza müebbet hepse çevrildi.

Sanıkların, yaşı ve sağlık sorunları gerekçesiyle adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.