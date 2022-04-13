Eski Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanı İsmail Hakkı Pekin, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğine ihtimal vermediğini söyledi.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş sonrası İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik talebi artmış durumda.

İki ülke Rus tehdidine karşı NATO saflarında olmak isterken, konuyla ilgili NATO'dan henüz bir hamle gelmedi.

"İki ülkenin NATO'ya üyeliğine ihtimal vermiyorum"

Konuyla ilgili Ensonhaber'e konuşan Eski Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanı İsmail Hakkı Pekin'den çarpıcı açıklamalar geldi.

Pekin, iki ülkenin NATO'ya üyeliğine ihtimal vermediğini söyledi.

"Yüzde 70 ihtimalle katılmayacaklar"

ABD ve İngiltere'nin dezenformasyon yaydığını sözlerine ekleyen Pekin, şunları söyledi: "Finlandiya'nın askersizleştirilmesi söz konusu. İsveç de Rusya'yı düşman olarak görmüyorum. İsveç ve Finlandiya'nın durduk yere NATO'ya girmek için gereken müracaatı yapacaklarını sanmıyorum. Zaten bu iki ülke tüm toplantılara katılıyorlar. Rusya üzerinde baskı yapmak için bu tür haberler çıkarıyorlar. Şu anki tabirle bilgi savaşı. Yeni bir soğuk savaşın başlamasına neden olabilir. Avrupa'nın tekrar savaş alanı olmasına neden olabilir. Çok dikkatlice incelenmesi gerekiyor. Ben büyük ihtimalle, yüzde 70 ihtimalle iki ülkenin de katılmayacağını düşünüyorum."

İsmail Hakkı Pekin, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik talebini değerlendirdi VİDEO

