İsmail Haniye: Filistin halkı teslim olmayacak! Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, Filistinlilerin güvenliğini sağlamayan hiçbir anlaşmayı kabul etmeyeceklerini söyledi.

İHA

Hamas Siyasi Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İsrail'in Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı ve çevresindeki bölgelere gerçekleştirdiği yoğun saldırının ardından açıklamalarda bulundu.

Haniye, Filistin halkının hiçbir zaman teslim olmayacağının altını çizdi.

"Halkımız teslim olmayacak!"

İsmail Haniye, "Halkımız teslim olmayacak ve direniş (Hamas), bu cani düşman karşısında haklarımızı savunmaya devam edecek. Eğer (İsrail) işgal, kendi tercihlerini bize zorla kabul ettirebileceğine inanıyorsa bunun bir hayal olduğunu anlamalıdır" ifadelerini kullandı.

"Halk güvenliğini sağlamayan hiçbir anlaşmayı kabul etmeyeceğiz"

Haniye, Hamas'ın Filistin halkının güvenliğini sağlamayan hiçbir anlaşmayı kabul etmeyeceğini vurguladı.

İsrail'in Nuseyrat ve Gazze Şeridi'nin merkezindeki diğer bölgelere yönelik saldırılarında en az 55 Filistinli hayatını kaybederken, onlarca kişi de yaralandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)