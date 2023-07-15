İsmail Kahraman, 15 Temmuz'da Özgür Özel ile olan anısını anlattı 15 Temmuz dolayısıyla düzenlenen törende karşılaşan TBMM esli Başkanı İsmail Kahraman ve CHP Gurup Başkanı Özgür Özel, o gece aralarında yaşanan 'milli görüş gömleği' diyaloğunu anlatarak o günü yad etti.

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ensonhaber.com

Türkiye 7 yıl önce tarihinin en büyük tehlikelerinden birini atlattı.

FETÖ'cü hainlerin darbe girişimi, 252 vatan evladının şehit olduğu büyük direnişle püskürtüldü.

O kanlı gecede; tankın, silahın, uçakların karşısına çıkan halkın yanında duran TBMM de büyük bir direniş gösterdi.

TBMM'de tarihi demokrasi sınavı

Darbeci pilotların bombaladığı Meclis'te bir araya gelen vekiller darbeye karşı ortak bir duruş sergiledi.

Tarihe geçen o gece yaşanan birliktelik bugün TBMM'de düzenlenen programla tekrar vurgulandı.

Törene katılan dönemin TBMM Başkanı İsmail Kahraman, o geceyi anlattı.

"Büyük badire atlattık"

"Türkiye'nin işgal harekatıydı. Büyük badire atlattık. Allah yardım etti." ifadelerini kullanan Kahraman, CHP'nin o dönem grup başkanvekili olan Özgür özel ile olan bir diyaloğunu da hatırlattı.

"Milli görüş ceketini giymek de varmış"

Özel'in kürsüye çıkarken ceketi olmamsı nedeniyle kendisine ceket verdiklerini söyleyen Kahraman, Özel'in de "Kadere bak. Milli görüş ceketini giymek de varmış" dediğini söyledi.

Tam bu diyaloğu anlatırken karşısında Özel'i gören Kahraman, "Silah arkadaşım" diyerek yanına çağırdı. İkili, o anıyı bir de beraber yad etti.

O anları, cep telefonu ile kayıt yapan AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan, Twitter hesabından paylaştı.