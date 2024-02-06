İsmail Küçükkaya deprem bölgesindeki çalışmaları övdü: 'Olağanüstü çaba var...' Halk TV sunucusu İsmail Küçükkaya, depremin yıl dönümünde Malatya'dan yaptığı yayında, "Gaziantep'ten başladım olağanüstü bir çaba var. Kolay bir şey değil. Eleştirelim ama hakkını da vermek gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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ensonhaber.com

Deprem bölgesinde ilk andan itibaren hummalı çalışmalar yürütülüyor.

Yıkılan binlerce binanın enkazı kaldırılırken güvenli bölgelere de deprem konutları kısa sürede inşa edildi.

Konutlar kısa sürede yükseldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki afetlerde olduğu gibi konutların 1 yıl gibi kısa sürede teslim edilmesi yönünde talimat verdi.

Sözler ise tutuldu ve afetzedeler konutlara yerleştirilmeye başladı.

Depremzedeler anılıyor

Bugün ise depremlerin yıl dönümü.

11 ilde anma programları düzenlenirken televizyon ekranlarında da bölgeden yayınlar yapılıyor.

Bu isimlerden biri de Halk TV sunucusu İsmail Küçükkaya.

"Olağanüstü bir çaba var"

Küçükkaya, Malatya'dan yaptığı canlı yayında afetzedeler için yapılan çalışmalara şöyle değindi:

"Yabancı gazetecileri gördüm, onlarla konuştum. Dünyanın her yerinden gelen yabancı gazeteciler var. Bir taraftan halkımızın taleplerini dinliyorlar. Bir taraftan da ne kadar şaşırdıklarını söylüyorlar. Çünkü bu deprem bölgesinde yapılan inşaatlar... Gaziantep'ten başladım olağanüstü bir çaba var. Kolay bir şey değil. Eleştirelim ama hakkını da vermek gerekiyor. Nedir sizi etkileyen dedim. Dünyanın başka bir yerinde aynı anda bu kadar inşaatın yapılabilmesi mümkün değil dediler.”