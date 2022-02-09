Fıtık rahatsızlığına iyi gelen egzersizler, canlı yayında İsmail Küçükkaya tarafından tekrar edilerek seyirciyle paylaşıldı.

Fox TV'de yayınlanan Çalar Saat programının sunucusu İsmail Küçükkaya, bugün yaptığı yayında fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı ağırladı.

Fıtık rahatsızlığının nedenini açıklayan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Önder Çerezci, bu rahatsızlığa iyi gelen egzersizler olduğunu belirtti.

Canlı yayında İsmail Küçükkaya ile egzersizleri paylaşan Çerezci, birkaç basit hareket ile vücudun rahatlatılabileceğinin altını çizdi.

FITIĞA İYİ GELEN EGZERSİZLERİ YAPTI

Ellerine lastik alan Küçükkaya ve Çerezci, el, omuz, bel gibi bölgelere iyi gelen egzersizleri seyirciyle paylaştı.

İsmail Küçükkaya da eline aldığı lastikle Çerezci'nin yaptığı fıtık egzersizlerini tekrar ederek oldukça faydalı olabileceğini söyledi.

İsmail Küçükkaya, fıtığa iyi gelen egzersizleri canlı yayında gösterdi VİDEO



HEM TEKRAR ETTİ HEM SORDU

Hareketleri yaptıkça kollarının yandığını belirten Küçükkaya, egzersizin faydalarını sordu.

Çerezci, egzersizlerin faydalarını ise şu şekilde sıraladı:

"Kas, kuvvetini kaybetmiyor. Eklemler hareket ettikçe toksik maddeyi atıyor. Eklem üzerindeki ödem azalıyor. Kıkırdağı yeniliyorsunuz. Duruşunuz düzeliyor."

Küçükkaya'nın egzersizlerine eşlik ettiği Çerezci, "Baş, 5-6 kilo ağır bir organ. Baş, her iki omzun ortasında olmalı. Sırtımızı gereceğiz. Yürüyüş ve yüzme, bisiklet çok önemli. Belle ilgili egzersizleri yatar pozisyonda yapmanızı öneriyoruz. Yerde egzersizi doğru bulmuyoruz. Hastalar yatakta egzersiz yapacak pozisyonda olmalı." ifadelerini kullandı.

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