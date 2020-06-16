İsmail Küçükkaya hakkındaki eleştirilere cevap verdi

İsmail Küçükkaya, hakkındaki şiddet iddialarının ispat edilmesi durumunda cezaya razı olacağını, ancak haksız lince karşı olduğunu söyledi.

Gazeteci İsmail Küçükkaya, aylar önce boşandığı Eda Demirci'nin iddiaları nedeniyle eleştiri oklarının hedefi haline geldi.

Günlerdir linç edilen Küçükkaya, hakkındaki iddialarla ilgili Instagram hesabından uzun bir açıklama yaptı.

"HAKSIZ YERE LİNÇ EDİLMEYE KARŞIYIM"

Aile mahremiyetine ve özel hayatın gizliliğine olan saygısı nedeniyle bugüne kadar hep sustuğunu ifade eden Küçükkaya, "İddia sahibi iddiasını ispat edebilirse verilecek her türlü cezaya razıyım. Ama haksız yere linç edilmeye de karşıyım." dedi.

İDDİALARI YARGIYA TAŞIDI

Tecbürbeli gazeteci, hakkındaki iddialarla ilgili yasal yollara başvuracağını da şu sözlerle anlattı: "Asılsız iddialarla ilgili yasal yollara başvurduğumu ve İstanbul 1. Aile Mahkemesinden Koruma Kararı aldığımı kamuoyunun bilgisine sunarım"