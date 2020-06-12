İBB Başkanı İmamoğlu, Yunan gazeteciye Ayasofya konusunda verdiği cevabın çok net olduğu söyledi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, FOX TV canlı yayınında İsmail Küçükkaya'nın sunumuyla ekrana gelen Çalar Saat programına konuk oldu.

Gündeme ilişkin konuların masaya yatırıldığı programda; gazeteci İsmail Küçükkaya, İmamoğlu'na Ayasofya konusundaki görüşlerini sordu.

SÖYLEDİĞİM ÇOK NET

Küçükkaya, ensonhaber.com'un yaptığı manşeti ekrana getirdi, İmamoğlu yaptığı açıklamalara şöyle netlik kazandırdı;

"Burada söylediğim benim çok net. Sorular soruldu, daha çok pandemi ve şehirler konuluydu. O arada, moderatör bunu sordu. Söylediğim şey şu; Türkiye'nin gündeminin buna ihtiyacı yok. Böyle bir konu yok, gündem yok. Cevabım çok net. Bu gündem değil, başka sorunlarımız var." dedi.

İsmail Küçükkaya, İmamoğlu'na Ayasofya'yı sordu VİDEO

YUNAN GAZETECİNİN SORUSUNA VERDİĞİ CEVAP

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ayasofya'nın ibadete açılıp açılmamasıyla ilgili Yunan gazetecinin sorusuna şöyle yanıt vermişti; "Ayasofya’nın ibadete açılması gibi bir ihtiyacın bulunduğuna inanmıyorum. Türkiye’nin ve dünyanın başka sorunları var ve bu konunun iç siyaset malzemesi olarak kullanılmaması gerekiyor. Türkiye’deki ibadethanelerden ve tarihi eserlerden merkezi hükümet, Turizm Bakanlığı ve kurumları sorumlu. İstanbul Belediye Başkanlığı'nın sorumluluğu altında bulunmuyor."

Yunan gazeteci İmamoğlu'na Ayasofya'yı sordu haberi







