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İsmail Küçükkaya, koronavirüs şüphesi nedeniyle yayına çıkmadı

İsmail Küçükkaya, koronavirüs şüphesi nedeniyle yayına çıkmadı

İsmail Küçükkaya ,sunucusu olduğu FOX TV ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Çalar Saat programına katılmadı. Küçükkaya, konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.