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    İsmail Küçükkaya, koronavirüs şüphesi nedeniyle yayına çıkmadı

    İsmail Küçükkaya ,sunucusu olduğu FOX TV ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Çalar Saat programına katılmadı. Küçükkaya, konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 30.10.2020 - 13:17
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    İsmail Küçükkaya, koronavirüs şüphesi nedeniyle yayına çıkmadı

    Hafta içi her sabah  FOX TV'de "Çalar Saat" isimli programla izleyici karşısına çıkan İsmail Küçükkaya, bugün yayına çıkmadı. Küçükkaya'nın yerine sabah haberlerini Ezgi Gözeger sundu.

    KORONAVİRÜS ŞÜPHESİYLE TEST YAPTIRDI

    İsmail Küçükkaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Covid-19 testi yaptırdığı ve test sonucunu beklediğini söyledi.

    Küçükkaya, “Günaydın arkadaşlar; dün Covid 19 testi yaptırdım. Sonuç bugün çıkacak Tedbiren bu sabah yayına çıkmadım. Test sonucunu bekliyoruz. Sonucu bildireceğim. Teşekkürler” mesajını paylaştı.

    İsmail Küçükkaya, koronavirüs şüphesi nedeniyle yayına çıkmadı #1

    İsmail Küçükkaya, koronavirüs şüphesi nedeniyle yayına çıkmadı #2

    İsmail Küçükkaya, koronavirüs şüphesi nedeniyle yayına çıkmadı #3

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