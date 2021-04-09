Meral Akşener bildirici amirallere neden zevzek dediğini "Ben bu konuyu çok da ciddiye almamamız gerektiğini ifade etmek için" bu ifadeyi kullandığını söyledi.

Türkiye son birkaç gündür, Deniz Kuvvetleri'nden emekli 104 eski amiralin milli iradeyi tehdit edip, darbe imaları barındıran skandal bildirisini konuşuyor.

Darbe çağrışımlı bildiriye başta hükümet yetkililerinden olmak üzere vatandaşlardan çok sert tepkiler gelirken İyi Parti Lideri Meral Akşener de bu bildiriye "Kişisel fikrimi söylüyorum, bu bir zevzekliktir" dedi.

Bugün de İyi Parti lideri Meral Akşener, FOX TV'de İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programının konuğu oldu.

Gündeme dair açıklamalarda bulunan Akşener, İsmail Küçükkaya'nın amirallerin bildirisine "Neden zevzeklik" dediğini sordu.

"ZEVZEKLİK DEMEK GEVEZELİK DEMEK"

Akşener soruya şu ifadeleri kullanarak cevap verdi;

"Bugün de diyorum ki bu bildiri yanlıştır. Bildirinin saati yanlıştır. Tavrı yanlıştır. İçinde iktidara parmak sallayacak durum yanlıştır.

Ben bu konuyu çok da ciddiye almamamız gerektiğini ifade ederek bu bildiri için zevzeklik dedim. Zevzeklik, gevezelik demektir.

AK Parti ile mücadelenin gereği demokratik olarak siyasi zeminde sürdürülmeli. Recep Tayyip Erdoğan gitsin de nasıl giderse gitsin bu görüş bana uygun değil. Ben bu tutuma karşıyım. Milli iradenin muhattabı siyasettir. "

İsmail Küçükkaya'dan Meral Akşener'e zevzek sorusu VİDEO



