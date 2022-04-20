İsmail Ok'un AK Parti kadrosuna katıldığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün gerçekleştirdiği AK Parti grup toplantısında kadrolara yeni bir isim eklendiğini açıkladı.

2020 yılında İyi Parti'den istifa ederek Meclis'te bağımsız milletvekilliği görevini yürüten İsmail Ok'un AK Parti'ye katıldığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyuruldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmail Ok'un partiye katılışını, "Balıkesir Bağımsız Milletvekili İsmail Ok kardeşimizi de ailemize katıyoruz. Hayırlı olsun, Allah mübarek etsin diyorum. İnşallah ailemiz bu Ramazan ayında daha da güçlenmiştir." sözleriyle duyurdu.

"Hiç bu kadar heyecanlandığımı hatırlamıyorum"

Partiye katılımından büyük heyecan duyduğunu belirten İsmail Ok, "Çok mikrofon önünde konuştum ama hiç bu kadar heyecanlandığımı hatırlamıyorum." dedi.

İsmail Ok, AK Parti'ye katıldı VİDEO



"Çeyrek asır sonra Azerbaycan bağımsızlığına kavuştu"

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından rozeti takılan İsmail Ok, açıklamalarına şu sözlerle devam etti:

"Öncelikle Allah utandırmasın. İnşallah hayırlara vesile kılsın diyorum. Çeyrek asırdan fazla kardeş Azerbaycan'ımızın toprakları işgal altındaydı. Türkiye'miz 'Azerbaycan ne kadar istiyorsa o kadar yanındayız.' dedi. Çeyrek asırdan sonra kardeş Azerbaycan'ımızın topraklar bağımsızlığına kavuştu.

"Tehditleri başlarını balyoz gibi ezdi"

Irak'ta, Suriye'de, Libya'da, nerede olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti'ni tehdit eden içeriden ve dışarıdan tehdit eden hainlere karşı Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde başlarını balyoz gibi ezmiştir.

Bu vesileyle Kuzey Irak'ta Suriye'de ve ülkemizin her karış toprağında kanlarını canlarını feda ederek şehit olan şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum.

"Türkiye, oyun kuran bir ülke olmuştur"

Söylenecek çok şey var ama mübarek Ramazan ve söz ustasının yanında fazla konuşmaya gerek yok. Türkiye özellikle savunma sanayiinde lig atlamıştır. SİHA/İHA'larımızla artık kurulan oyunları bozan, oyun kuran ve düşmanlarına korku salan bir ülke olmuştur.

İşte bunun için Cumhur İttifakı dedim, Allah mahcup etmesin diyorum."





İsmail Ok'un İyi Parti'den istifa etme gerekçesi

Daha önce basına yaptığı açıklamalarda İyi Parti'den istifa nedenini açıklayan İsmail Ok, parti lideri Meral Akşener ile HDP ittifakı noktasında ters düştüklerini söylemişti.

İyi Parti'nin kurucu üyesi olan İsmail Ok, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Akşener'e şu soruyu sordum. Biz CHP ile ittifakız. Ama CHP'nin de görülüyor ki HDP ile bir iş birliği var. Dolayısıyla ben bundan rahatsızlık duyuyorum, bunu kabul edemem ve bunu devam ettiremem dedim.

"Ülkücüler hiçbir şey üretmiyor dedi"

Sayın Akşener de bunun üzerine

1- Hala yerel yönetim şeyini aşamamışsınız' dedi.

2- Ülkücüler belediyelerden iş istemiyorum demiyor ama dedi. Ve bu söz benimle mezara gidecekti fakat söylüyorum;

'Ülkücüler hiçbir şey üretmiyor' dedi."