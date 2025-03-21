İsmail Saymaz ev hapsi talebiyle hakimliğe sevk edildi

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Gazeteci İsmail Saymaz, Gezi Parkı soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı..

Sabah saatlerinde İsmail Saymaz ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Saymaz, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'da savcıya ifade vermek üzere adliyeye götürüldü.

İSMAİL SAYMAZ HAKKINDA EV HAPSİ KARARI

İsmail Saymaz hakkında bir son dakika gelişmesi yaşandı.

Gezi Parkı olaylarının sanıkları ile yoğun irtibatlarının bulunduğu, eylemlerde aktif rol oynadığı ve sosyal medyadan gerçekle bağdaşmayan bilgiler vererek vatandaşları kolluk kuvvetlerine karşı kışkırtmaya çalıştığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen İsmail Saymaz, ev hapsi şeklinde adli kontrol uygulanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

NE OLMUŞTU

Gazeteci İsmail Saymaz, Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin hakkında başlatılan soruşturma kapsamında "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etmek" suçundan gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, gazeteci İsmail Saymaz hakkında, Taksim'deki Gezi Parkı odaklı olaylara iştirak ettiğine ilişkin soruşturma başlatıldı.

Soruşturmada, Gezi Parkı davası hükümlüsü Osman Kavala'nın kendisine ait internet sitesinin hazırlanmasında ve kurmayı planladığı televizyon kanalında rol almasına ilişkin Saymaz ile konuşmaları tespit edildi.

Saymaz'ın, Gezi Parkı olayları döneminde Can Atalay, Çiğdem Mater Utku, Ayşe Mücella Yapıcı ve Osman Kavala'yla yoğun irtibatı olduğu belirlenen soruşturmada, şüphelinin sosyal medya hesaplarında Gezi Parkı olaylarıyla ilgili çok sayıda paylaşımda bulunduğu belirlendi.

Soruşturmada şüphelinin, kalkışma olaylarını Türkiye'ye yaymaya çalıştığı, Gezi Parkı'nda aktif rol alarak faaliyetlerde bulunduğu, sosyal medyada gerçekle bağdaşmayan bilgiler vererek, vatandaşları kolluk kuvvetlerine karşı kışkırtmaya çalıştığı anlaşıldı.

Savcılık, Saymaz hakkında, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etmek" suçuna ilişkin gözaltı kararı verdi.