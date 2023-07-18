İsmail Saymaz'dan CHP'ye: Bu kadar gevşek bir parti görmedim Ümit Özdağ'ın Kemal Kılıçdaroğlu'yla ilgili, 'Kılıçdaroğlu seçimi kazansaydı bize 3 bakanlık ve MİT Başkanlığı'nı verecekti' sözlerine sert tepki gösteren İsmail Saymaz, CHP Lideri'ni topa tuttu. Saymaz, "Cumhurbaşkanlığını kime verdi acaba merak ediyorum, Kılıçdaroğlu'nun dağıttıkları ve verdiği sözler mutlaka izah edilmeli" dedi.

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ensonhaber.com

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, genel seçimlerde ikinci tur öncesi Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile adaylığının desteklenmesine dair protokol imzalamıştı.

Özdağ, geçtiğimiz gün konuyla ilgili yaptığı açıklamada 'Kılıçdaroğlu seçimi kazansaydı bize 3 bakanlık ve MİT Başkanlığı'nı verecekti.' dedi.

Özdağ'ın sözleri gündem olurken CHP'den konuyla ilgili yalanlama geldi.

Ümit Özdağ'ın ifadeleri sonrası muhalif kanattan, Kılıçdaroğlu'na tepkiler gelmeye başladı.

Ümit Özdağ konuştu, İsmail Saymaz çıldırdı

Tepki gösteren isimlerden biri de gazeteci İsmail Saymaz oldu.

Sözcü TV'de Sokağın Sözü programında CHP Lideri'ni sert ifadelerle eleştiren Saymaz, Kılıçdaroğlu’nun aday olabilmek için 7 cumhurbaşkanı yardımcılığı verdiğini anımsattı.

'Partilere bakanlık dağıttı'

Kemal Kılıçdaroğlu'nun altılı masada bulunan partilere bakanlık dağıttını belirten Saymaz, "Beş partiye de ayrıca bakanlık verdi. Oyu nispetinde bazı partiler bakanlık alacaktı İyi Parti gibi. Ona da 2-3 vermiş olabilir. 17’nin 8 veya 9’unu aday olabilmek için verdi. Bir de aday olabilmek için 70 milletvekili verdi." dedi.

'Cumhurbaşkanlığını kime verdi acaba merak ediyorum'

Sözlerine devam eden Saymaz, daha sonra Kılıçdaroğlu'yla ilgili, 'Cumhurbaşkanlığını kime verdi acaba merak ediyorum.' şeklinde konuştu.

"Ya bu CHP'nin günahı ne?"

Dağıtılan bakanlıklar nedeniyle CHP'ye bir şey kalmadığını da sözlerine ekleyen Saymaz, "İçişleri Bakanlığı ve MİT gibi iki kritik müessese Ümit Özdağ’a verilmiş olacak, zaten ekonomi ve bazı bakanlıklarda da diğer partilere dair bir dağılım söz konusuydu. Kültür ve spor bakanlığı mı kalıyor o zaman bu CHP’ye. Ya bu CHP’nin günahı ne? Dolayısıyla Kılıçdaroğlu’nun son seçimde aday olabilmek için dağıttıkları ve verdiği sözlerin her biri siyasi açıdan mutlaka izah edilmesi ve açıklıkla anlatılması gereken başlıklardır. Aksi takdirde gelecekte bir siyasi skandala dönüşecek. Dünyada CHP kadar bu kadar rahat ve gevşek bir siyasi parti görmedim." ifadelerini kullandı.

"CHP kadar bu kadar rahat ve gevşek bir siyasi parti görmedim"

İsmail Saymaz'ın konuyla ilgili sözleri şu şekilde: