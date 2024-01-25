İsmail Saymaz, Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu Toplantısı’na katıldı İstanbul'a uygulayacağı projeleri anlatmak için kameralar karşısına geçen İBB Başkan adayı Murat Kurum'u, CHP medyasına yakın isimler de takip etti.

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ensonhaber.com

Türkiye'de yerel seçimlere sayılı günler kaldı...

31 Mart'ta yapılacak seçimler için siyasi partiler çalışmalarını hızlandırdı.

Seçimlerin en güçlü isimlerinden AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum da çalışmalarına devam ediyor.

Murat Kurum, bugün Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu toplantısıyla devasa projelerini açıklamak için Haliç Kongre Merkezi’nde partililerin ve basın mensuplarının karşısına geçti.

Mega projeler anlatıldı

Toplantıda projelerini 10 alt başlıkta duyuran Kurum, kentsel dönüşümden trafik sorununun çözümüne, ulaşımdan sosyal belediyecilik ve turizme kadar hayata geçirilmesi planlanan vaatlerini tek tek açıkladı.

Basından sürpriz isimler...

Murat Kurum'un toplantısına CHP'ye yakın medyadan da büyük ilgili vardı.

O isimlerden biri de gazeteci İsmail Saymaz...

Murat Kurum'un projelerini büyük bir dikkatle dinleyen Saymaz'ın o anki görüntüleri de büyük yankı buldu.

İşte o an;