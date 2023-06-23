İsmail Saymaz ve Ersan Şen arasında Kemal Kılıçdaroğlu tartışması! Sesler yükseldi Sözcü TV'de karşı karşıya gelen İsmail Saymaz ve Ersan Şen arasında, Kemal Kılıçdaroğlu tartışması çıktı. Seslerin yükseldiği tartışmada Ersan Şen, "13 kez seçim kaybetmişsin, demokratik değilsin. Herkesi kendin seçip istifaya zorlayarak, insanları ihraç etme tehdidi altında bırakarak, demokratlıktan bahsedemezsin" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde karşı karşıya geldi.

Kemal Kılıçdaroğlu, 6'lı masaya rağmen oylarını artıramadı ve seçimde büyük bir yenilgi aldı.

Ancak her zaman "demokratik" olduğundan bahseden Kılıçdaroğlu, yenilgiye rağmen koltuğu bırakmadı.

Bununla da kalmayan Kemal Kılıçdaroğlu, yanındakileri kovdu. Yani seçim faturasını yanındakilerine kesti.

Seçimi de yenilgi olarak görmeyen Kemal Kılıçdaroğlu'nu en çok eleştiren isimlerden birisi de Ersan Şen oldu.

Hatta Ersan Şen, Sözcü TV'de karşı karşıya geldiği İsmail Saymaz ile ciddi bir tartışma içerisine de girdi.

Sesler yükseldi

Sözcü TV'de karşı karşıya gelen İsmail Saymaz ve Ersan Şen arasında,Kemal Kılıçdaroğlu tartışması çıktı.

Ersan Şen sözlerinde, "3 kez seçim kaybetmişsin, demokratik değilsin. Herkesi kendin seçip istifaya zorlayarak, insanları ihraç etme tehdidi altında bırakarak demokratlıktan bahsedemezsin. Demokrat bir partinin genel başkanı olduğundan bahsedemezsin. Tek yapılması gereken eski CHP dönemine dönülmesi." dedi.

Ersan Şen sözlerine kızan İsmail Saymaz, "Bir siyasi lider için bu sözleri kullanamazsınız" dedi.

"Utanmazlık" kavgası

Ersan Şen, "Seçimi kaybettikten sonra bu şekilde yaptığın açıklamalar utanmazlıktır. Sen seçimi kaybettin utanacaksın. Sen niye sayın Kılıçdaroğlu'nu koruma derdine düştün" derken İsmail Saymaz ise tepki gösterdi.

Saymaz bu sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli için kullanmadığını söyleyerek, Ersan Şen'e yüklendi.

Saymaz, "Adam size bir şey demedi. Yasaklamadı bile. İş artık Kılıçdaroğlu'nu eleştirmekten çıktı kampanya halini aldı" dedi.