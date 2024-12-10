Haber Merkezi

2011'de Suriye'de başlayan iç savaş, geçtiğimiz günlerde yeni bir boyut kazandı.

Birbiri ardına yaşananlar sonrası muhalif güçler, ülkenin önemli noktalarını kontrol altına aldı.

Son olarak geçtiğimiz gün sabah saatlerinde ise muhalif güçler başkent Şam'a girdi.

ESAD'LA DİYALOG KURULMALI DEDİ TEPKİ ÇEKTİ

Muhaliflerin Şam'a girmesinden 10 saat önce CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Bir an önce Esad ile gerekli temaslar sağlanmalı." ifadeleri, muhalif kesimden tepki çekti.

SAYMAZ'DAN SERT ELEŞTİRİ

Halk TV yazarı ve gazeteci İsmail Saymaz, CHP'nin Suriye politikasını ve Özgür Özel'in açıklamalarını hedef aldı.

Canlı yayında konuşan Saymaz, Özel'in "Esad ile temas kurulsun" sözlerini, "Ciddi bir tarafı yok." diyerek eleştirdi ve CHP'nin politikalarını sığ ve yetersiz olarak nitelendirdi.

"ESAD’LA DİYALOG ÇAĞRISI CİDDİYETSİZ"

"Esad’ın devrilmesine 10 saat kala bu tür bir talebin anlamı var mı?" diyen Saymaz, CHP’nin bu yaklaşımını hazırlıksız ve yetersiz bulduğunu ifade etti.

CHP'YE SURİYE POLİTİKASI ELEŞTİRİSİ

CHP'nin, geçmişte Türkiye'nin dış politikasında önemli roller üstlenen bir parti olduğuna dikkat çeken Saymaz, şu sözlerle eleştirisini sürdürdü:

Cumhuriyet Halk Partisi gibi büyükelçiler ve hariciyeciler partisi, Suriye meselesinde bu kadar geride olmamalı. AK Parti ve Erdoğan, Suriye'de oyun kurucu olarak tanımlanırken CHP'nin bu kadar geri kalması olgunlaşmamış bir politikanın ürünüdür.

"AK PARTİ ULUSLARARASI ARENADA OYUN KURUCU"

Saymaz, AK Parti'nin Suriye konusundaki hamlelerinin uluslararası arenada oyun kurucu olarak değerlendirildiğini, CHP'nin ise aynı krizi öngörmekte başarısız olduğunu dile getirdi.

Esad'ın durumu ile ilgili olarak, "Türkiye bile o dönem Esad’ın durumunu tam olarak bilmiyordu." diyerek CHP’nin daha proaktif bir yaklaşım benimsemesi gerektiğini savundu.

"CHP DAHA HAZIRLIKLI OLMALIYDI"

CHP’nin mevcut Suriye politikalarının yetersizliğine vurgu yapan Saymaz, şöyle devam etti: