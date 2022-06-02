İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, " Meral Akşener namazını kazaya bırakmamaya çalışan biridir. Hac görevini yapmış biridir." dedi.

TVNET ekranlarında yayınlanan Taha Hüseyin Karagöz'ün sunuculuğunu yaptığı Sert Sorular programının konuğu İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu'ydu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener geçtiğimiz günlerde okullarda Atatürk'ün yazmış olduğu "Medeni Bilgiler" adlı kitabını, iktidara geldiklerinde “ders kitabı” yapacaklarını söylemişti.

"Muhammed'in kurduğu din.."

Karagöz kitabın içeriğinden şu kısımları okuyarak "Muhammed'in kurduğu din bütün ulusallıkların üstünde yaygın bir Arap ulus politikasına dayanıyordu. Bu Arap düşüncesi ümmet sözcüğüyle ifade ediliyordu. Türkler İslam dinini kabul etmeden evvel büyük bir millet idi. Bu dini kabul ettikten sonra bu din Arapların, ne aynı dinde bulunan Acemlerin ve ne de Mısırlıların Türklerle birleşip bir millet teşkil etmesine tesir etmedi. Muhammed'in dinini kabul edenler kendini unutmaya, hayatlarında Allah sözcüğünü heryerde yükseltmeye adamaya zorunlu idiler. Ve kuranı ezberlemeketen beyinlerinin sulandığını ifade ediyor kitap. Buna katılıyormusunuz?" sorusunu sordu.





" Meral Akşener n amazını kazaya bırakmama gayreti içinde olan biri "

Tatlıoğlu ise, "Ben buna asla katılmam buna sayın genel başkanda katılmaz. Kitap bundan ibaret değil. Meral Akşener'i 22 yıldır tanıyorum. Namazını kazaya bırakmama gayreti içinde olan, hac vazifesini yapmış bir siyasidir." ifadelerini kullandı.

İsmail Tatlıoğlu: Meral Akşener namazını kazaya bırakmamaya çalışan biridir - Video









