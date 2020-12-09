İsmail Türüt kimdir? İsmail Türüt kaç yaşında, nereli? İsmail Türüt'ün hayatı hakkında bilgiler..

Türküleriyle milyonların diline dolanan İsmail Türüt'ün hayatı, Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk olmasıyla merak konusu oldu. İsmail Türüt nereli, kaç yaşında..

Gündüz kuşağında yer alan Demet Akalın ve Alişan’ın programına konuk olan İsmail Türüt hakkındaki bilgiler seyirciler tarafından merak edildi.

Türküleri ve eğlenceli hareketleriyle sevilen, zaman zaman da açıklamarıyla gündem olan İsmail Türüt nerelidir, kaç yaşında.. İşte merak edilenler..

İSMAİL TÜRÜT KİMDİR?

İsmail Türüt, 8 Haziran 1965 tarihinde Rize'nin Ambarlık köyünde dünyaya geldi. Üçü erkek, biri kız olmak üzere dört çocuklu bir ailenin, ikinci büyük çocuğu olarak dünyaya geldi. İlkokulu, köyü olan Ambarlık'ta, Ambarlık İlkokulunda bitirdi.

Ayşe Türüt ile evli olan İsmail Türüt, Deniz, Yasemin, Miraç ve Nazlıcan adında 4 çocuk babasıdır. Miraç Türüt, sosyal medyada komik paylaşımlar yapan bi fenomendir.

30'un üzerinde albümü bulunmaktadır. 1990'lı yıllardan sonra Erkan Ocaklı, Adnan Yılmaz ve Cengiz Kurtoğlu ile beraber birçok kaset yapmışlardır.

1982 yılında Laz Uşağı ile adlı ilk albümünü çıkardı. Kanal 7, TGRT, Flash TV ve Vizyon Türk TV'de Türüt Show'u ile Kanal 7 ve Flash TV'de Fıkralarla Türkiye ve Meltem TV'den "Türütten Türküler" programı sundu.

TGRT'de Tirvana ve Kanal 7'de Naber Bacanak adlı dizide başrol'ü oynadı. Türkiye’de yurtiçi ve yurtdışında olmak üzere en çok konser veren 5 sanatçıdan bir tanesidir. 2010 yılında Kırktan Sonra albümü piyasa Türkiye ve yurtdışında birçok Avrupa ülkesinde satışa sunuldu.

İSMAİL TÜRÜT ALBÜMLERİ