İsmail Türüt'ten Ekrem İmamoğlu'na 'telif' davası

Karadeniz ziyareti sırasında kendisine ait parçanın izinsiz değiştirilerek Ekrem İmamoğlu'na uyarlandığını söyleyen İsmail Türüt, davacı olacağını açıkladı.

Karadeniz müziğinin sevilen ismi İsmail Türüt, konser için Zonguldak'a gitti.

Burada açıklamalarda bulunan Türüt, Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz ziyaretinde kendisine ait bir parçanın kullanıldığını söyledi.

Türüt, bu durumdan rahatsızlık duyduğunu ifade ederek, şarkının telif haklarının kendisinde olduğunu hatırlattı.

"Avukatımla görüştüm, davamı açacağım"

2014 seçimlerinde dönemin Ankara Belediye Başkan Adayı Melih Gökçek'e yazdığı, "Millet Seni Seviyor. Adın da var markanda. Durmak yok yola devam, hükumet var arkanda" sözlerinin kullanılmasına tepki gösterdi.

Türüt, "Ekrem İmamoğlu beni ne aramış ne sormuş. Yıllar önceden tanıdığım birisi. Benim parça kata külle ile uydurmayla yapılmaz. Avukatımla şimdi görüştüm davamı açacağım" diye konuştu.

"Burada bir emek, telif hakkı denen bir şey vardır"

Ekrem İmamoğlu'nun kendisini dahi aramadığını söyleyen Türüt, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Siyasetçilere seçim zamanlarında böyle parçalar yapılır. Bu saygım var bende geçmişte yaptım. İstek üzerine partilere yaparsın, Başbakan'a yaparsın. Partilere yaparsın istek üzerine. Ben yıllar önce Melih beye Ankara seçimlerinde bir parça yaptım. Aynı zamanda bir dostluğumda var. Bu parçayı birileri aynı sözlerimi aynı şekilde Ekrem İmamoğlu’na uyarlamışlar. Bu olmaz. Buna ben saygı göstermem. Katiyen. Ekrem İmamoğlu beni ne aramış ne sormuş. Yıllar önceden tanıdığım birisi. Benim parça Kate külle ile uydurmayla yapılmaz. Avukatımla şimdi görüştüm davamı açacağım. Bunda ayıp ettiler. Parçamızı alıp yapamazsınız. Kim yaptıysa çakamazsın çaldırmazsın. Bana soracaksın. Burada bir emek vardır. Telif hakkı denen bir şey vardır. Bana sorarsalar bir nezaketsizlik yapmam. Helali hoş olsun diyeceğim. Böyle bir şey yaptıysanız mahkemeye katlanacaksınız. Olmaz. Böyle bir sıkıntımız oldu. Şimdi avukatlara verdim görüşüyorlar. Benim parçam başkasının uydurmasıyla sahneye çıkamazsın. Dava açacağım kesinlikle. Ekrem değil babamın çocuğu olsa tanımam. Yok böyle bir şey."

İsmail Türüt'ten Ekrem İmamoğlu'na 'telif' davası VİDEO







"Zonguldak'ta arama sene mesafe koydular"

Trabzonspor taraftarı olduğunu ve Zonguldak'ın da ikinci memleketi olduğunu söyleyen İsmail Türüt, "Ben Trabzonsporluyum. Yıllardır göğsümü gere gere söyleyen birisiyim. Zonguldak bizim ikinci vatanımız. Hangi kapıyı çalsam yemek verirler bize. Uzun yıllar beni Zonguldak’a getirmediler. Beni getirmeyenler utansın. Ayıp yani. Bu ülkede bir İsmail Türüt gerçeği var. Yalan dünyayı karışlayan bir adam. Zonguldak’a 20 sene gelmedim ben. Ben selam vermeye Zonguldak’a geldim. Konserleri birileri yapar kurumlar yapar belediyeler yapar. Buradaki hemşerilerimle Zonguldaklı dostlarımla arama set çektiler. Mesafe koydular. Ama Trabzonlu dostlarımız Trabzonspor için bizi bugünleri kavuşturdular. Teşekkürler" diye konuştu.