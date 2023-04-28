İsmailağa Camiası'dan seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek açıklaması İsmailağa Camiası, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini duyurdu.

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Türkiye, 14 Mayıs'ta sandığa gidiyor...

Tüm ülkenin beklediği seçimlere 16 gün gibi az bir süre kaldı.

Sürecin son düzlüğüne girilirken, partiler seçim kampanyalarını hızlandırdı.

İsmailağa Camiası'nın sosyal medya hesabı üzerinden 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere yönelik paylaşımda bulunuldu.

Recep Tayyip Erdoğan'a destek

Açıklamada, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleneceği ifade edildi.

"Tercihimizi Müslümanları korumayı amaçlayanlardan yana kullanmayı doğru buluyoruz"

Camianın 'İsmailağa Camii' isimli Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Tercihimizi dinîive manevi değerlerimizi muhafazaya çalışan, İslâm coğrafyasındaki mazlum Müslümanları korumayı amaçlayanlardan yana kullanmayı doğru buluyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda ayrıca dünyayı saran salgın hastalık, ardından sel felâketleri ve yıkıcı depremlere karşı sürdürülebilir mücadele için tecrübeli bir iradenin gerektiği de vurgulandı.

"Teröre sahip çıkanlar karşı ittifakta bir araya geldi"

İsmailağa Camiası'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Aziz milletimiz, şanlı tarihinde pek çok kez mühim tercihlerle karşı karşıya kalmış, irfan ve ferasetiyle doğru tercihlerde bulunmuştur. 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılması plânlanan seçimler de tarihî dönüm noktalarından biri olma özelliğini taşımaktadır. Neticeleri sadece ülkemiz için değil, İslâm âleminin de geleceği açısından hayatî öneme sahiptir.



Dinî, millî ve ahlâkî değerlere sahip çıkmaya çalışanların bir ittifak, bu ulvî değerleri geçmişten günümüze ayaklar altına alıp nesli-aileyi yok etmeyi hedefleyen projelere ve birlik-beraberliğimizi tehdit eden teröre sahip çıkanların karşı ittifak şeklinde bir araya gelmiş olması, bu önemi daha da artırmıştır.

"Küresel sorunlar tecrübe ve istikrar sahibi bir idareyi gerekli kılmaktadır"

Bizler, varisi olduğumuz büyüklerimizin bu tür durumlarda tercihte bulunmayanın en kötüyü seçmiş olacağı nasihatince, tercihimizi dinî ve manevî değerlerimizi muhafazaya çalışan, İslâm coğrafyasındaki mazlum Müslümanları korumayı amaçlayanlardan yana kullanmayı doğru buluyoruz.



Ayrıca, dünyayı saran salgın hastalık, ardından sel felâketleri ve yıkıcı depremlerin maddî-manevî sonuçlarıyla beraber, günden güne artan küresel sorunlarla sürdürülebilir mücadele zarureti; güçlü, tecrübe ve istikrar sahibi bir idareyi gerekli kılmaktadır.

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleme yönündeki kararımızı kamuoyunun bilgisine arz ederiz"